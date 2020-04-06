MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?
ABONE OL
06.04.2020 - 12:13 |

Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Her pazartesi ekrana gelen Zalim İstanbul bu akşam Kanal D ekranlarında olmayacak. Dizinin yeni bölümünün yerine 'Geniş Aile Komşu Kızı' adlı yerli komedi filmi ekrana gelecek. Şimdi dizinin sıkı takipçileri Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Zalim İstanbul geçen hafta olduğu gibi bu akşam da seyircinin karşısında olmayaacka. Bu akşam yerli film 'Geniş Aile Komşu Kızı' ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki Zalim İstanbul neden yok?

ZALİM İSTANBUL NEDEN YOK?

Zalim İstanbul 36. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanmayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 36. bölümünde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.

    Geri sayım başladı! Türk doktor ürettiKahramanmaraş’ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

    Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çukur bugün var mı? 6 Nisan Show TV yayın akışı! Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Çukur bugün var mı? 6 Nisan Show TV yayın akışı! Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Sıradaki Haber