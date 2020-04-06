Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Zalim İstanbul geçen hafta olduğu gibi bu akşam da seyircinin karşısında olmayaacka. Bu akşam yerli film 'Geniş Aile Komşu Kızı' ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki Zalim İstanbul neden yok?

ZALİM İSTANBUL NEDEN YOK?

Zalim İstanbul 36. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanmayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 36. bölümünde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.