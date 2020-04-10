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10.04.2020 - 15:06 |

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yok mu? Haftanın finali ne zaman yayınlanacak? FOX TV kanal yayın akışı

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yayınlanmayacak mı sorusu programı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün 16:00 19:00 saatleri arasında ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması aynı saatinde tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ne zaman, yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? İşte Fox TV kanal yayın akışı...

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yok mu? Haftanın finali ne zaman yayınlanacak? FOX TV kanal yayın akışı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması bugün yeni bölüm yok mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Fox TV ekranından 16:00-19:00 saatleri arasında ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş günü boyunca birbirlerinin evlerine konuk olan kayınvalideler gün sonunda gelinleri tarafından yapılan yemekleri oyluyor. Bugün haftanın finali ile ekrana gelmesi beklenen Zuhal Topal'la Sofrada her gün yayınlandığı saatte tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM YOK MU?

Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ile bu akşam saat 20:30'da ekrana gelecek. Hergün yayınlandığı saate ise tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

FOX TV KANAL YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal İle FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'la Sofrada Yeni bölüm

23:30 İlk Buluşma

01:00 Zümrüdüanka

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