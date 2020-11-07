Biyosistem Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Biyosistem mühendisleri, mühendislik uygulamalarını biyoloji üzerine uygulayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz konulara ilginiz varsa biyosistem mühendisliği meslek dalı olarak seveceğiniz bir bölüm olur.



Biyosistem Mühendisliği Nedir?



Biyosistem Mühendisliği, mühendislik tasarımlarının biyolojik, tarımsal ve çevresel bilimler ile birleştirildiği bir alandır.



Bu mühendislik biyomedikal alanı haricindeki canlı organizmalara uygulanan mühendislik bilimlerini temsil etmektedir. Bu sebeple de bu bölümün mühendislik disiplinlerini biyolojik sorunları çözmek amacı ile kullandığı söylenebilir.



Biyosistem Mühendisliği Dersleri Nelerdir?



Biyosistem Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültelerinde okutulan bölümlerden bir tanesidir. Bölüm 8 yarıyıllık bir programdan oluşmaktadır. Sayısal bölüm öğrencileri bu bölümü tercih edebilirler.



Biyosistem Mühendisliği Bölümünde 4 yıllık eğitim öğretim yılı boyunca okutulan dersler ise şu şekildedir;

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Botanik

Hidroloji

Toprak Bilgisi

Tarım Makineleri İşletmeciliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Agroektoturizm

Bitkisel Üretim

Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları

Tarımda İş Güvenliği

Kırsal Yerleşim Planlaması

Toprak ve Su Koruma

Havza Yönetimi

Köy Sosyolojisi

Hayvan Yetiştirme

Eğitim görülen okullarda derslerde bazı farklılıklar olabilmektedir. Tüm dersleri başarılı harf notu ile geçen öğrenciler 4 yılın sonunda Biyosistem Mühendisliği Bölümü Lisans diploması alırlar. Bu bölümden mezun olan kişilere de Biyosistem Mühendisi unvanı verilir.



Biyosistem Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler tarım, enerji, gıda sektörlerinde AR-GE bölümlerinde çalışmalar gerçekleştirip bazı problemlerin ortadan kalkması amacı ile uğraşırlar. Bunun yanında verimlilik artması için de bazı çalışmalar yürütürler. Mühendislik kurallarını ve disiplinlerini biyoloji bilimi üzerinde uygulamaktadırlar.



Biyosistem Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Biyosistem Mühendisliğini bölümünden mezun olup bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler tarım, gıda ve hayvancılık ile alakalı olan kurum ile kuruluşlarda rahat bir şekilde iş bulabilmektedirler. Bu kurum ve kuruluşlar ise şunlardır;

Zirai Tarım ve İlaç Firmaları

Tarım Kredi ve Kooperatifleri

Yenilenebilir Enerji Firmaları

Toprak Islahı Müteahhit Şirketleri

Peyzaj Firmaları

Zirai Tarım ve İlaç Firmaları

Örnekler arasında yer almaktadır.



Gıda ve tarım ürünlerinin üretiminden başlayarak tüketimine kadar olan süreci ve bunlar için gerekli olan makine ve tesis tasarımlarını projeleri ve projelerin yapımını üstlenirler. Tarımsal üretim için gerekli olan yapılar, seralar ve hayvan barınakları gibi alanların projelendirilmesi ve projelerin işletilmesinde görev alırlar.



Biyogaz, rüzgar ve güneş gibi tarımda kullanılmakta olan enerji kaynaklarının projelendirilmesi amacı ile yetkileri vardır. Tarımda kullanılan sulama alanlarının projelendirilmesi ve projelerin işletilmelerinde görevlidirler. Drenaj ile birlikte toprak ıslah çalışmalarını da gerçekleştirmektedirler. Sulama kanalları ile göletlerin projelendirilmesini yapmaktadırlar.



Bu bölümde doğanın zarar görmesinin önüne geçerek sürdürülebilir tarım amacı ile makinelerin üretimi amaçlanmaktadır. Bunun yanında ulusal ya da bölgesel olarak çevre dostu tarım tekniklerini geliştirmek amacı ile çalışmalar yaparlar.