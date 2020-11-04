Profesör Nedir, Nasıl Olunur? Profesör Doktor Olmak İçin Kaç Yıl Gerekir?

Profesör bir üniversitede veya dengi bir eğitim kurumunda doçentten daha üstün olan ve belirli görevleri bulunan bir eğitim görevlisidir.



Profesör Nedir?



Profesör bir yükseköğretim kurumunda veya akademik olarak en yüksek unvana sahip olan kişidir. Bu ana dalında, en yüksek düzeyde uzman ve bilirkişi olduğunu gösteren bir unvandır. Profesör kelimesi Latinceden, Türkçeye geçen bir kelime yapısıdır.



Günümüzde kısaltılarak kullanılan bu kelime, kişinin unvanını ve makamını belirtmektedir. Bununla beraber profesörlük unvanın yanında ordinaryüs ve emertüs profesörlerde bulunmaktadır.



Ordinaryüs profesörler, en az beş yıl boyunca görev yapmış ve kendilerini bilimsel anlamda ispat etmiş kişilerden tercih edilmektedir. Bununla beraber belirli bir tanınırlığa ulaşan ve bir kürsünün yönetiminden sorumlu olan kişiler ordinaryüs profesör olmaktadır. Emeritüs profesör ise onursal anlamına gelen bir profesörlük unvanıdır. İşinden ayrılmış, emekli olmuş fakat hala işinden kopmamış olan kişilere verilmektedir. Özellikle bu kişiler aktif olarak çalışmalarına halen devam etmesi gerekmektedir.



Profesör Ne İş Yapar?



Bir üniversitede profesör olmak için kişilerin öncelikle belirli unvan aşamalarını geçmesi gerekmektedir. Kişiler akademik görevli olduktan sonra, kendilerini belirli tezlerle ispatlayarak profesör olmaktadır. Profesörler üniversitelerde derslere girerek, öğrencilerine ders vermektedir. Bununla beraber zaman içerisinde kitap çıkarabilir, kendi dalıyla ilgili belirli çalışmalar veya deneyler yapabilir.



Profesörlerin görevleri üç ana madde üzerinde toplanmaktadır. Bunlar genellikle öğretim, araştırma ve idari işlemlerdir. Genel olarak profesörlerin yaptıkları işler ise şu şekildedir;

Öğrencilerinin derslerini düzenlemek ve belirli bir ders programı geliştirmek.

Öğrencilerin özellikle dersi iyi öğrenmesi adına teşvik etmek, bölümü sevdirmek.

Öğrenciyi sürekli olarak gözlemlemek, değerlendirmek ve belirli yöntemlerle gelişimini sağlamak.

Öğrenciye tez danışmanlığı yaparak, akademik anlamda çalışma çıkarmasına yardımcı olmak.

Profesör Nasıl Olunur?



Profesör olmak için kişilerin öncelikle belirli eğitim kurumlarında boşalan kadroları takip etmesi gerekmektedir. Adaylar boşalan kadrolara, özgeçmişlerini göndererek ilana başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kişilerin profesör olmak için ise sağlaması gereken şartlar şu şekildedir;

Kişilerin doçentlik unvanına sahip olması gerekmektedir ve en az beş sene ana dalında çalışmış olması gerekmektedir.

Uluslararası eserler vermiş olması gerekmektedir.

Kişilerin profesör kadrosuna uygun bir şekilde atanmış olması gerekmektedir.

Profesör olmak için kişilerin doçent olması gerekmektedir, bununla beraber bu süreci öncelikle akademisyen olarak da başlatabilirsiniz.



Belirtilen şartları sağlayan doçentler bir üniversite en az 2 yıl boyunca görev yapmış olan profesörler boşalan ilanlara başvuruda bulunabilirler. Bununla beraber bu kişiler, işe dahil olduktan sonra belirli denetmenler tarafından kontrol edilerek inceleme sürecine girmektedir. Kişiler süreci doğru bir şekilde yönetmesi durumunda, eğitim kurumu tarafından rektörlükte profesör kadrosuna yükseltilir.



Profesörün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Profesörlerin sorumluluk üç ana husus altında toplanmaktadır. Bunlar genel olarak öğretim, araştırma ve idari işler içermektedir. Özellikle eğitim konusunda büyük bir katkısı bulunan profesörler, öğrencileri akademik hayata hazırlamakla görevlidir. Bununla beraber öğrencilere tez ve proje yardımında bulunan profesörler kişilerin eğitim hayatında başarılı olmasına yardımcı olmaktadır.