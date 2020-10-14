17 film projesine 14.2 milyon lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın son değerlendirme toplantısıyla sinema sektörüne 17 proje için 14 milyon 250 bin liralık destek sağladı. Yeni sinema kanununun ardından destek miktarını artırmayı sürdüren bakanlık, 2020 yılında toplam 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37 milyon 425 bin lira aktardı. Bakanlığın yıl içerisinde sektöre verdiği destek miktarı yeni bir rekor oldu. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Değerlendirme Kurulu son toplantısında “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” ile “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” ve “Ortak Yapım” türünde 150 projeyi değerlendirdi. Kurulun yeni destek kararı ile 8 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi 5 milyon 700 bin lira, 7 uzun metrajlı sinema film yapım projesi 7 milyon 450 bin lira, 2 ortak yapım projesi de 1 milyon 100 bin lira destek aldı. Bakanlık ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlere olanak sağlanacak.



Usta yönetmenler

Bakanlığın sinema sektörüne verdiği yeni desteklerde, Türk sinemasını başarıyla temsil eden yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Artakalan”, Mehmet Eryılmaz’ın “Zeynep ve Musa”, Faruk Hacıhafızoğlu’nun “Kirpinin Boya Kalemleri” ile Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğin Gibi Değil” filmleri var. Son yıllarda uzun metrajlı animasyon film desteklemesi ise vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış yaşanmasını sağladı. Yerli animasyon filmler özellikle geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza atarken, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen “Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip” yılın son toplantısında desteklenen animasyon projesi oldu. Desteklenen ilk filmler arasında ise ünlü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki’nin yönetmen koltuğuna oturacağı “Küçük Bir Hata” da yer alıyor.



Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı ile potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektörü açısından önemli hale gelen ortak yapım desteği türünde de Türkiye-Fransa- Romanya ortak yapımı “Körgörü/Blindsight” ve Türkiye-Hollanda-Almanya ortak yapımı “Şahmerdan-MNK” projeleri destek almaya hak kazandı.