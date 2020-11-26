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26.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

25 metrelik ‘Jaws’ modeli Akademi Müzesi’nde

Oscar Ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin gelecek yıl açılacak müzesi Academy Museum of Motion Picture’ın koleksiyonuna Amerikalı yönetmen Steven Spielberg’ün 1975 yılına ait “Jaws” filminden günümüze gelen büyük bir köpek balığı modeli de eklendi.

25 metrelik ‘Jaws’ modeli Akademi Müzesi’nde

USA Today’de yer alan habere göre müze yetkilileri, yönetmenin avukatından esinlenerek Bruce ismini taktığı, 25 metre ve 1208 kiloluk köpek balığını müzenin birkaç noktasından görülebilen bir alana yerleştirdi.

Müzenin müdürü Bill Kramer, bu modelin orijinal Jaws kalıbından üretilen köpek balığı modelinin dördüncü ve günümüze ulaşan tek versiyonu olduğunu belirtti. Aralarında “Star Wars”, “The Wizard of Oz” ve “Alien” filmlerinin de yer aldığı pek çok filmden kostümlerin, sahne malzemelerin ve film ekipmanlarının yer aldığı müzenin, 30 Nisan 2021’de açılması planlanıyor. 

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