3. İngiltere Türk Toplumu Sergisi ziyarete açıldı

“Gelin sanatla buluşalım” çağrısı ile yola çıkılan serginin açılışında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve jüri üyeleri Zeynep Iqbal, Nilay İşlek ile Cevdet Akman söz aldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş açılış konuşmasında bu serginin temel amacını ‘İngiltere’de yaşayan ve birbirlerinden haberdar olamayan sanatçılarımızı bir araya getire-bilmek, sergi açma imkanı veya cesareti olmayanlara bu imkanı sağlamak ve yüreklendirmek, sanatçılarımızın aralarındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek ve onları daha geniş bir sanatsever kitle ile buluşturabilmek’ olarak özetledi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise Yunus Emre Enstitüsünün misyonunun Türkiye ve diğer ülkelerdeki insanlar arasında bağ kurmak olduğunu ve bunun da kültür - sanat etkinlikleriyle mümkün olacağını dile getirdi. Sanata teşvikin önemine vurgu yapan Prof. Ateş bu bağlamda serginin devamlılığının öneminin de altını çizdi. Açılışta konuşan T.C. Londra Büyükelçi-si Ümit Yalçın da bu serginin İngiltere’deki Türk toplumunun ne kadar ümitli ve dirençli olduğunu; zor koşullara rağmen sanata ve kültüre ne kadar değer verdiğini gösterdiğini ifade etti. T.C. Londra Başkonsolosu Utku Atahan da katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirip bu serginin sanatçılarımızın bir araya getirilmesi dışında onların eserlerinin Birleşik Krallıktaki tüm sanatseverlerle buluşturulması bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

Salgın dolayısıyla yaşanan bu zorlu dönemde Türk toplumu sanatçılarını çevrim içi de olsa bir araya getirip onların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan sergi 15 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında https://yeelondon.org.uk/3rdturkishcommunityartexhibition/ adresinden gezilebilecek.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan çağrıya 70’in üzerinde sanatçı 140’tan fazla eserle başvuru yapmış; bunlardan 51 sanatçının 88 eseri jürinin seçimleri sonucu sergiye alınmıştır. Proje koordinatörlüğünü Ayşe Gökçen Yücel’in, web tasarımını Yunus Emre Karadağ’ın, editörlüğünü Meryem Küçük’ün ve sekreteryasını Ayşegül Chouseinoglou’nun üstlendiği sergide sanatçılar; Adam Turk, Ahmet Aydın Ahmet Kutu, Ahmet Tayyar Vako, Ali Ergin, Aynur Kocaoğlu, Ayşe McGowan, Ayşe Özlem Yüksel, Bahar Ulus, Behice Kolçak Şark, Beril Özeroğlu, Bilal Köse, Bora Çetin, Cansu Saraç Engin, Demet Tokbay, Ece Koparal, Eda Ermağan, Esma Uğurluoğlu, Eylül Erva Akın-Kun, Eylül Özmen Yüksel, Funda Evrensel, Gita Serin, Gülşen Cingöz, Kübra Kırca Demirba-ğa, Kübra Müjde, Melis Erdem, Meltem Bayrak, Meltem Firüzan Yılmaz, Mevlüde Yalçın, Mine Bayar, Mürüde Mehmet, Nagihan Seymour, Orhun Bora, Özgün Evren Ertürk, Öznur Yenilmez, Senem Peace, Serdar Güzel, Sevda Uykan, Sevim Çakır, Sevim Gelgeç, Sibel Pekgöz, Şöhret Başaran Howells, Sonay Memoğlu, Terry Katalan, Tijen Ahmet, Tomris Buse Oyzoyn - Xhikola, Tuğçe Özgelen, Ümit Demirbağa, Vedia Asım, Zerrin Bucaklı ve Zeynep Yasemin Otman gelenekli sanatlardan, modern sanatlara birçok dalda eserle yer alıyor.