AN Vokal'den ünlü türküye yeni yorum

Geçtiğimiz aylarda Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü, sonrasında ise Erzurum türküsü "Bu Tepe Pullu Tepe"yi farklı bir yorumla dinleyicilere sunan An Vokal, üçüncü teklisi "Yoğurt Koydum Dolaba" isimli Kilis türküsünü yayınladı.

Düzenleme: Haluk Polat ve Görkem Baharoğlu

Kayıt&Mix: Görkem Baharoğlu

Mastering: Süha Duran

An Vokal

Birsen Sığınak, Didem Çimen, Elif Kozan, Gonca Karakuş Soya, Gülşah Gülebakan, Güneş Ertaş Polat, Hüseyin Recepoğlu, İrem Kefeli Ünalan, Kerem Demirkaya, Nurevşan Kırçiçek, Özgür Akbaba, Selim Temiz ve Seyran Kurtuluş Öztürk