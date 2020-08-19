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19.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ayın kitapları Derviş’den

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, ağutos ayı kitapları olarak Filistinli şair Mahmud Derviş’in Türkçeye çevrilmiş tüm şiir kitaplarını seçti.

Ayın kitapları Derviş’den

PEN Türkiye yaptığı açıklamada “1973’te yerleştiği Beyrut’un acısını duyan, kederini yaşayan, felaketlerine tanık olan Filistin halkının ‘büyük oğlu’ Mahmud Derviş’in Türkçeye çevrilmiş tüm şiir kitaplarını ağustos ayı kitabı olarak öneriyoruz. Dil insanın yurduysa Derviş’in şiiri de toprakları olmayan Filistin halkının yurdu” dedi. Derviş’in aralarında “Mural”ın da bulunduğu Türkçeye çevrilmiş 20 kitabı yer alıyor.

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