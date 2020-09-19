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19.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bilkent Senfoni Orkestrası 11 Ekim’de sahne alacak

Bilkent Senfoni Orkestrası 2020-2021 Konser Sezonunu 11 Ekim Pazar günü açacak.

Bilkent Senfoni Orkestrası 11 Ekim’de sahne alacak

Sezonun ilk konserleri Pazar günleri saat 15.00’te yarı açık Bilkent Odeon’da gerçekleştirecek. BSO, müzisyenlerin ve dinleyicilerin sağlığını korumak için konser salonlarındaki oturma planlarını yeniden düzenledi.

BSO Müzik Direktörü Nusret İspir konser sezonuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Sezonumuzu kısa dönemlere bölerek sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacağımız değerli bestecimiz İlhan Usmanbaş’ın yanı sıra Türk Beşleri, Yalçın Tura, Muammer Sun ve genç kuşak bestecilerimizin eserlerine de yer vereceğiz. Bu sezonun, aylardır sahneye çıkamamış müzisyenlerin, herhangi bir sanat etkinliğine katılamamış siz dinleyicilerimizin paylaşacakları bir umut, moral ve iradenin ifadesi olmasını diliyoruz.” 

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