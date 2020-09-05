Birol Ünel yaşamını yitirdi

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre kanserle mücadele eden 59 yaşındaki Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos’ta durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. “Duvara Karşı”, “Temmuzda” ve “Aşka Ruhunu Kat” gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan Ünel, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer almıştı.



18 Ağustos 1961 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Ünel, 1968’de ailesi Almanya’ya göç edince Bremen’de büyüdü. Almanya’da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yaptı daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydoldu. Ünel’in sinema kariyeri 1987 yılında “Yolcu” filmiyle başladı.



1992 yılında Berlin Tiyatrosu’nda Caligula rolüyle ilk kez sahneye çıktı. 2000’de Fatih Akın’ın yönettiği “Temmuzda” filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. “Duvara Karşı”daki Cahit rolüyle dikkatleri çekti. Fatih Akın Instagram hesabından Almanca, “Huzur içinde uyu sevgili dostum, ışığınla parıldıyorsun” notunu düştü.



