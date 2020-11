Borusan Contemporary'da Acı Reçete #02 konuşma serisi

Borusan Contemporary, :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin (Yasemin Baydar, Birol Demir) Kovid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu ACI REÇETE #02 sergisi kapsamında dijital bir konuşma serisi düzenliyor.

Borusan Contemporary’nin internet sitesi üzerinden 7/24 yapılan canlı yayın ve İstiklal Caddesi’ndeki Borusan Müzik Evi vitrinine kurulan ekran aracılığıyla sanat izleyicisi ile buluşan sergi üzerine kurulan konuşma serisinin ilki 27 Kasım Cuma günü 18:00’de Borusan Contemporary’nin YouTube kanalında yayınlanacak. “ACI REÇETE #02’ye Farklı Bakışlar” başlıklı dijital etkinlikte konuşmacı olarak Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren, sergi küratörü Dr. Necmi Sönmez ve sanat yazarı/küratör Osman Can Yerebakan yer alacak. Konuşmada, sanatın yeni şekillenen zorluklar karşısında nasıl bir yanıt geliştirebileceği, yeni görsellik kavramlarını ve biçimlerini gündeme getiren sergi üzerinden yorumlanacak.

Serinin “Performatif İzleyicilik (:MENTALKLINIK’in Tezat Estetiği), Üçüncü Bir Pozisyon Almak” başlıklı ikinci etkinliği,16 Aralık Çarşamba günü Borusan Contemporary’nin YouTube kanalında yayında olacak. Bu ikinci etkinlikte konuşmacı olarak Ayşe Draz ve Carl De Smet yer alacak. Etkinlik dili İngilizce olacak.

Dr. Kumru Eren

Kültür varlıkları alanında iş geliştirme ve koleksiyon yönetimine yoğunlaşan Kumru Eren, ulusal ve uluslararası koleksiyon ve kurumlara danışmanlık verdi. Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Platformu Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Marmara Üniversitesi’nde bir süre “Eleştirel Sanat Kuramları” dersi verdi. Sergi katalogları ve sanatçı monografileri için makaleler kaleme aldı. ICE, Istanbul Art News, Artam, Varlık, Hürriyet Kitap Sanat, Hürriyet Seyahat gibi kültür sanat yayınlarında makale, eleştirileri ve izlenimleri yayınlanmıştır. “Türkiye’de Çağdaş Sanatta Küreselleşme” fenomenini Jean-Luc Nancy düşüncesi üzerinden savunduğu tezi ile doktor ünvanını almıştır. AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyesidir. Halen, Borusan Contemporary’nin yönetim görevini üstlenmektedir.

Dr. Necmi Sönmez

Mainz, Paris, Newcastle ve Frankfurt Üniversiteleri’nde Sanat Tarihi eğitimi aldı. Museum Moderne Kunst Stiftung Ludwig Viyana, Museum Folkwang, FRAC, TATE, Staatliche Museen Berlin, Borusan Contemporary başta olmak üzere birçok uluslararası müze ve koleksiyonda çalıştı. Skira, Milano‘da sanatçı biyografileri yayınladı. Hâlen Zeche Zollverein Essen’de gerçekleşecek bir anıt projesinin küratörü olarak çalışıyor.

Osman Can Yerebakan

Bağımsız sanat yazarı/küratör Osman Can Yerebakan, on yıldan uzun süredir yaşadığı New York’ta aralarında New York Times, T Style Magazine, New York Magazine, The Paris Review, Artforum, ArtNet, Brooklyn Rail, BOMB, VICE, Town & Country, Playboy, ve Architectural Digest’in bulunduğu çeşitli yayınlara sanat, tasarım ve mimari üzerine yazmakta. Organize ettiği karma sergiler Queens Museum, Leslie Lohman Museum, UrbanGlass, Residency Unlimited gibi çeşitli müze ve galerilerde gösterildi.