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07.01.2021 - 10:45 |

Ceren Gündoğdu'dan romantik tekli

Kendine özgü tarzı ve duru sesiyle adından sıklıkla bahsedilen Ceren Gündoğdu’nun yeni tekli çalışması “Bazen Birden” video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ceren Gündoğdu'dan romantik tekli

Bazen Birden’ beklenmedik bir anda gelen bir haberle hayatın bir anda tepetaklak olabileceği gerçeğinin altını çizen ve tüm kalbi kırıkları duygularıyla yüzleşmeye davet eden bir şarkı. Yazdığı romantik şarkılarla melankolik bir müziğin izini sürmeye devam eden sanatçı, yeni şarkısı Bazen Birden’de, güçlü synth melodilerini ve hülyalı vokalini, ud ve keman gibi türk enstrümanlarıyla birleştirerek dinleyiciye modern ve bir o kadar da sıcak bir sound vadediyor.

Düzenleme ve prodüktörlüğünü “Arel Koray Nalbant”ın üstlendiği “Bazen Birden”in video klibi ise Onur Işık Cantürk yönetmenliğinde çekildi.

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