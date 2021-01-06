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06.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

CSO açılış konseri yeniden Mezzo TV’de

Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği CSO açılış konserinde, dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel ve dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu sahne aldı.

CSO açılış konseri yeniden Mezzo TV’de

Dünyanın en köklü orkestralarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) halka açık olarak yeni salonunda yapılan açılış galası, uluslararası müzik-sahne sanatları kanalı Mezzo-TV’de kaçıranlar için yeniden yarın saat 13.00’te yayınlanacak. Konserde Ferit Tüzün, Özkan Manav, Georg Frideric Handel, Francesco Cilea, Georges Bizet, Manuel de Falla, Ernesto de Curtis, Agustín Lara’nın eserleri seslendiriliyor. Angela Gheorghiu (soprano) ve Güher ve Süher Pekinel’in (piyano) solist olduğu konserde Wolfgang Amadeus Mozart’ın “İki Piyano için Konçertosu No.10” eserini Pekineller yorumluyor.

Prömiyeri 28 Aralık’ta gerçekleşen konser yayını 1 saat 22 dakika olarak belirtildi. Digitürk’ten yayın yapan klasik müzik televizyonu Mezzo TV’de yayın kaydı izlenebilir. 

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