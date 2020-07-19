Elektrikli arabalarla sanat müzesi deneyimi

Artnet’te yer alan habere göre müze bu fikri, ‘halk müzesi’ kavramı üzerine inşa etmiş. ‘Halk müzesi’ni insanların sanatı sosyal mesafe kurallarına uyarak deneyimleyebilecekleri bir alan oluşturmak için geliştiren müze, koleksiyonundan yaklaşık 40 eseri, Hollanda’daki büyük kamusal alanlardan biri olan Rotterdam Ahoy’daki ekranlara yansıtacak. Üç hafta sürecek bu sergi, insanın doğa ile karmaşık ilişkisine odaklanacak ve sergiye gelen ziyaretçiler bunu araçlarının içinden deneyimleyecekler. 1 - 23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Boijmans Ahoy Drive-Thru Museum”u her gün 750 kişi ziyaret edebilecek. İzleyiciler, kendi elektrikli arabalarıyla ya da tesisten ödünç aldıkları arabalarla alanı gezebilecekler.