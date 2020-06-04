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04.06.2020 - 11:46 |

Fakir Baykurt Öykü ödülü Mustafa Orman

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü, Ovada Paldır Küldür adlı kitabıyla Mustafa Orman’a değer görüldü.

Fakir Baykurt Öykü ödülü Mustafa Orman

Mustafa Orman’ın 2019 yılında Everest Yayınları’nca okura sunulan kitabı üç uzun öyküden oluşuyor. Kitapta bedenlerinde eksiklikler bulunan karakterlerin yaşadıkları felaketlere rağmen bir şekilde yaşama tutunma mücadelesi anlatılıyor

Seçici kurulun ödülü Mustafa Orman’ a verme gerekçesi şöyle ifade edildi.

“Öyküler içinde gizlenen öykülerle ilerleyen eser, sayfalarda katmanlar halinde yavaş yavaş açılıyor ve her biri bağımsız birer öykü olduğu sanılan olaylar bütünleşerek tek bir öyküye dönüşüyor. Bu durum okuyucuda, öykülerin bir bütün olarak yeniden okunması isteği yaratıyor.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptıOyuncu Nesrin Cavadzade geçen hafta paylaştığı fotoğraf ile yaz aylarını geçirmek için gittiği evinde temizlik işlerine giriştiğini söylemişti. Cavadzade, son paylaşımında sporunu aksatmadığını gösterdi.
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