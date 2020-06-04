Fakir Baykurt Öykü ödülü Mustafa Orman

Mustafa Orman’ın 2019 yılında Everest Yayınları’nca okura sunulan kitabı üç uzun öyküden oluşuyor. Kitapta bedenlerinde eksiklikler bulunan karakterlerin yaşadıkları felaketlere rağmen bir şekilde yaşama tutunma mücadelesi anlatılıyor

Seçici kurulun ödülü Mustafa Orman’ a verme gerekçesi şöyle ifade edildi.

“Öyküler içinde gizlenen öykülerle ilerleyen eser, sayfalarda katmanlar halinde yavaş yavaş açılıyor ve her biri bağımsız birer öykü olduğu sanılan olaylar bütünleşerek tek bir öyküye dönüşüyor. Bu durum okuyucuda, öykülerin bir bütün olarak yeniden okunması isteği yaratıyor.