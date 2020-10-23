Gedik Filarmoni'den Cumhuriyet Bayramı konseri

onser programında Memphis Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Mahir Cetiz’in Aydınlığın Çağrısı adlı eserinin Dünya Prömiyeri gerçekleştirilecek. Yaylı Çalgılar Orkestrası için yazılmış eseri besteci şu şekilde tanımlıyor “benim için çok özel bir eylem oluyor bu eseri yazmak; bir bakıma, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünden 1923’teki kuruluş zamanına uzanmaya çalışıyorum aslında bu müzik ile. Yaşamadığım ama yaşamıma kök olmuş o zamana uzanmak eylemi; idealize etmek veya herhangi bir ideolojiyi yüksek sesle tekrar etmekten ziyade, doğduğum topraklardaki büyük ailemin geçmişi ile diyalog kurmak adına bir “uzanma” eylemi.”

CEM OSLU’NUN YOLCULUK ADLI ESERİNİN SOLİSTİ ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ

Konserde Berklee College of Music’de aldığı eğitim sonrası Los Angeles’ta çalışmalarını sürdüren Cem Oslu’nun Üflemeli Beşli, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Vurmalı Çalgılar için yazdığı “ Yolculuk “ adlı eserin de Dünya Prömiyeri gerçekleşecek. Besteci daha önce yapmadığı bir formu deneyerek, savaş zamanında geçen, müziğin ve sevginin hayat zorlaştıkça artan değerini konu alan bir hikâyenin üzerine oluşturduğu bir süit formu yaratmayı hedeflemiş. Anadolu Nefesli Beşlisi’nin dinamik yorumunu çağdaş müzik üzerine değerli çalışmaları bulunan başarılı Orkestra Şefi Orhun Orhon yönetecek.

ULVİ CEMAL ERKİN’İN SİNFONİETTA ESERİ GEÇMİŞE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE

Ulvi Cemal Erkin’in Sinfonietta’sını bir saygı duruşu niteliğinde programa konumlandırdıklarını ifade eden Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, kurguladıkları programda içinden geçtiğimiz değişen ve dönüşen süreçte geçmiş ile günümüz arasında kurduğumuz köprülerin öneminin altını çizmek istediklerini belirtti.

YENİLİKÇİ VE İDEALİST BİR ORKESTRA

Çağdaş Türk bestecilerine yeni eserler sipariş ederek aynı zamanda bu bestecilerin eserlerini uluslararası sanatçıların repertuarlarına kazandrma amacında olan Gedk Filarmoni Orkestrası nitelikli müzik amacı taşıyan, repertuar seçiminde stil, dönem ve içerik bütünlüğü bulunduran ve en önemlisi yüksek kalitede icra hedefine odaklanmış dinamik kadrosuyla ender karşılaşılabilecek yüksek bir enerji vaat ediyor.

CRR CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KONSERİ

GEDİK FİLARMONİ ORKESTRASI

Orhun Orhon, Şef



Anadolu Nefesli Beşlisi, Solist

Cem Önertürk Flüt

Ufuk Soygürbüz Obua

Kıvanç Fındıklı Klarinet

Ozan Evruk Fagot

Hüseyin Uçar Korno



PROGRAM



MAHİR CETİZ (1977)

“Aydınlığın Çağrısı” – Dünya Prömiyeri

(Yaylı Orkestra için)

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CEM OSLU (1992)

“Yolculuk” – Dünya Prömiyeri

(Üflemeli Beşli, Yaylı Orkestra ve Vurmalı Çalgılar için)

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ULVİ CEMAL ERKİN (1906-1972)

“Sinfonietta”

(Yaylı Orkestra için)



29 Ekim 2020 Perşembe

CRR Konser Salonu

18.00 & 20.00