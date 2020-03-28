Hat Sanatı Nedir, Nasıl Yapılır? Hat Sanatının Tarihçesi

Hat işçiliğinde işleyiş usta çırak ilişkisi şekliyle sürdürülür. Pek çok han, cami, medrese ve çeşitli kurumlar hat işçiliğiyle süslenmiş ve bulunulan dönemi sembolize etmiştir.



Hat Sanatı Nedir?



Arap harfleri ile oluşturulan görsel olarak güzel yazı yazma sanatına hat sanatı adı verilmektedir. Daha çok Osmanlı'dan günümüze ulaşan bu sanat, yapıldığı dönemin özelliklerini taşımaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde hat sanatı oldukça popüler ve gözde bir sanat olarak kendisini göstermiştir.



Hat sanatının hem Osmanlıda hem de diğer bölgelerde gelişimi ise Arap harflerinin gelişmesine paraleldir. Arap harfleri diğer ülkelerde gelişme gösterdiği zamanlarda hat sanatı da giderek yayılmıştır.



Özellikle hat sanatı 6.yy ile 10.yy arasında ortaya çıkmıştır. Büyük bir önem taşıyan bu sanat türünde hat sanatıyla uğraşan kişilere de ‘’hattat’’ adı verilmiştir.



Hat Sanatı Nasıl Yapılır?



Hat sanatının nasıl yapıldığı genellikle hattatın bildiği bir konudur. Yani Arap harfleri ile yapılan bu sanat türünde, hattat kafasında nasıl bir şey canlandırır ya da hayal ederse bunu Arap harfleri ile yazıya döker.



Hat sanatına başlamadan önce hattatın yaptığı ilk şey yazacağı harfleri kafasında tasarlamaktır. Daha sonra harfleri kendi zevkine göre kağıdı dökerek sanatı icra etmektedir. Elbette hat sanatını ortaya koymak için hem yazı türlerini bilmeli hem de gerekli olan tüm malzemelere sahip olmak gerekir.



Hat sanatını ortaya doğru şekilde çıkartmak için öncelikle hat çeşitlerini de çok iyi bilmek gerekir. Çünkü bu hat çeşitleri ile yazıların görselleri ve harflerin yazılışları değişmektedir. Hat sanatının çeşitleri şu şekildedir;

- Arap hat sanatı,

- Çin hat sanatı,

- İslami hat sanatı,

- Batı hat sanatı,

- Pers hat sanatı.



Hat Sanatının Tarihçesi



Hat sanatı tarihi çok eski dönemlere ulaşmaktadır. Özellikle kendi milliyetimizde hat sanatı Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır. Hat sanatının tarihçesinde başlangıç aşaması Arap harflerinin gelişmeye başladığı döneme dayanır.



Arap harfleri 6. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasında gelişme gösterdiği için bu dönemde de hat sanatı gelişmiş ve ilerleyen dönemlere kadar ulaşmıştır. Hat sanatı en çok Osmanlı tarafından benimsenmiş ve hat sanatı ile eşsiz eserler ortaya çıkartılmıştır. Hediyelik eşyalardan, binaların süslenmesine kadar pek çok yer ve obje hat sanatı ile dekore edilmiştir.