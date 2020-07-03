Kenan K., doğadan ilham alarak resimler yapıyor: Mitolojik bir dünyaya yolculuk

Usta ressamlara saygısından dolayı kendisini ressam olarak nitelemeyen Kenan K., önceki yıl başladığı “Orukk” projesiyle izleyicisini mitolojik bir dünyanın içine sürüklüyor. Sanatçı “Orukk” projesinin ortaya çıkışını Milliyet’e şöyle anattı: “Zeytinliklerin arasından yürürken ağaç parçalarını, salyangoz kabuklarını ve taşları toplamaya başladım. Bunları toplarken de onlarla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim ve bunları bir hikâyeye dönüştürmek istedim.”



Çalışmalar dijital ortamda



Çalışmalarını, doğaya yakın yaşamayı tercih ettiği için sadece doğal malzemeler kullanarak yaptığını belirten sanatçı, resimleryle mitolojik bir hikâye anlattığını

vurguladı:

“Topladığım malzemeleri kullanarak çeşitli yüzler üretmeye başladım. Örneğin midye kabuklarından oluşan bir kadın yüzü gibi. Ardından da yarattığım o yüzlerden aralarında bir ‘Gezgin’, ‘Öğretmen’, ‘Masalcı’ ve ‘Yazar’ın da olduğu 15-16 ara yüz ortaya çıktı. Bunun yanında kemiklerden oluşturduğum 10-15 yüz de yaptım. Bu kemikler bozkır çocuklarına benzedi, diğer yaptığım yüzler de kıyı çocuklarına benzediği için onlara ülkeler yaptım. ‘Bozkır Ülkesi’, ‘Kıyı Ülkesi’ ve bir adacık olan ‘Küçük Kıyı Ülkesi’... Bu bireyler burada ‘Phersues’ adını verdiğim ara yüzlerle birlikte yaşıyorlar.”

Kenan K., yaptığı çalışmalarını sergilemediğini ve Orukk.com adresinden görülebileceğini hatırlatarak “Sergi ve pazarlama konularına hiç girmedim. Çünkü beni üretimden duygu anlamında uzaklaştıracağını fark ettim. Böylelikle kendimi tümüyle üretime verdim. Sanal ortam ağırlıklı çalışıyorum” dedi.