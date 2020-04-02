Kültür Nedir? Kültür Farklılıkları Ne Anlama Gelir, Örnekleri Nelerdir?

Kültür insanoğlu tarafından üretilen manevi değerler olarak bilinir. Bu değerler eskiden gelebildiği gibi yeni yeni dönemlerde de kültürler oluşabilmektedir.



Kültür Nedir?



Kültür kavramını tek bir kavramla bağdaştırmak doğru olmaz. Öyle ki kültür sanat, dil, din, edebiyat, yaşam tarzı, gelenek ve görenek olarak adlandırılabilir. Bu kavramlarda kültür izlerine rastlanılır. Toplumlarda var olan kültür gelecek nesillere de aktarılır. Dolayısıyla kültür devamlılığı söz konusudur.



Kültürler yaşandıkça ve yaşatıldıkça var olmaya devam eder. Kültür kelimesi Latin dilinden gelmektedir. Kültür demek inşa etmek anlamına gelir. Peki, kültür farklılıkları ne anlama gelmektedir? Kültür farklılığının örnekleri nelerdir?



Kültür Farklılıkları Ne Anlama Gelir?



Tarihte süre gelen pek çok kültür izlerine rastlanmıştır. Anadolu'da tarihte pek çok uygarlık ve kavimler yaşamıştır. Dolayısıyla Anadolu'da dünyanın en zengin kültür izlerine rastlanabilir. Kültür bir toplumu oluşturan temel etmenlerin başında yer almaktadır. Dolayısıyla kültür farklılıkları da vardır. Kültür farklılıkları kültür zenginliği anlamına gelmektedir.



Kültür farklılıkları pek çok örneği bulunan bir konudur. Kültür farklılığından dolayı yaşanan bazı kültür farklılığı örnekleri bulunmaktadır. Bu örneklerle birlikte kültür farklılığını daha iyi anlayabilir ve bu konu hakkında daha spesifik bilgilere ulaşabilirsiniz.



Örnekleri Nelerdir?



Örneğin yurt dışına ilk kez çıkan ve bambaşka bir yere giden bir kişi gittiği yerin kültür farklılığı ile karşılaşır. İnsanların yaşayış tarzları ve hayata karşı bakış açıları kişiyi şaşırtabilir veya hayal dünyasında başka bir yer edinebilir. Bu durum tam olarak kültür farklılığına verilebilecek güzel örneklerden biridir.



Kültür farklılığına verilecek bir diğer örnek ise yine farklı toplumların yemek alışkanlıklarıdır. Yemek alışkanlığı geldiği yerden farklı olan kişiler gittiği toplumda ki yemek alışkanlıklarına ayak uydurmakta güçlük çekebilir. Veya yemek yeme şekli bambaşka olabilir. Örneğin Asya'da yemek yemek için kullanılan chopstickler vb. Herhangi bir partiye katılmanız durumunda bile kültürel farklılıklara pek çok örnek bulabilirsiniz.



Örneğin bir Alman ve bir Çinlinin eğlence anlayışı bile farklılık gösterecektir. Aynı şekilde eğlence kültür farklılığından dolayı yaşanmayacaktır. Dolayısıyla bir eğlence anlayışı da kültür farklılığına verilecek güzel örneklerden biri olarak bilinmektedir.