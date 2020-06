McKellen ‘Hamlet’in provalarına başlıyor

The New York Post’ta yer alan habere göre bu oyun, salgından dolayı mart ayında tüm tiyatroların kapatılmasının ardından provalara geri dönen ilk büyük oyun olacak.



Yönetmenliğini Sean Mathias’ın üstlendiği “Hamlet”in yapımcılığını ise daha önce “Waiting For Godot” ve “No Man’s Land” yapımlarında McKellen ile çalışan Bill Kenwright yapacak. Oyun, Theatre Royal Windsor’da sahnelenmeye başlayacak.



Ancak tiyatronun ne zaman açılağı konusunda henüz bir bilgi yok. McKellen, “Bill Kenwright’ın ilham veren iyimserliği ve Sean Mathias’ın beni ‘Hamlet’i yeniden incelemeye davet etmesi sayesinde rolüme 50 yıl yeniden döndüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi. Ian McKellen, 1970 yılında yönetmen Robert Chetwyn’ın sahneye koydupu “Hamlet”te yine başrolde oynamıştı.