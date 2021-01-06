Melami, ilk single’ı OG ile rap severlerle buluştu

Duygu Bay – Milliyet.com.tr





İlk single’ı OG’yi rap severlerin beğenisine sunan Melami ile OG ve çok daha fazlasını konuştuk.

Melami sanatçı kimliğiniz. Gerçek isminiz nedir?

Göker Yıldız.

Melami kimdir? Nasıl bir çocukluğunuz vardı?

1990 yılında, İstanbul’da doğdum. Yay burcuyum. Teknolojinin yükselişi ve sokakta oyun oynama zamanlarının arasında bir yerlerde büyüdüm. Her zaman hareketli bir çocuk oldum, kendi kendime dans ettim, sokakta çokça oyun oynadım.

Çocuk yaşınızda oyunculuğa başlamışsınız…

Küçük yaşlarda, izlediğim tiyatrolardan, ziyadesi ile etkilenmiş olacağım ki, 8 yaşıma geldiğimde oyuncu olmak istediğime karar verdim. Uzun yıllar boyunca, drama ve oyunculuk dersleri aldım.

Sonra hayatın gerçekleriyle karşılaştınız sanırım…

Aynen öyle oldu. Ailemin, geleceğime dair kaygıları ve koluma “altın bilezik” takma istekleri sonucu, lisede meslek lisesinde elektrik bölümü okumaya başladım.

İçinizdeki sanat ateşi hiç sönmedi değil mi?

İçimdeki sahne ve sanat aşkı asla bitmedi. Okuldayken, bir yandan tiyatro derslerine ve sahneye oyuncu olarak çıkmaya devam ettim. Lise bittiğinde, “Marmara Üniversitesi Elektronik Haberleşme” Yüksek Okulu’nu kazandım. Okula bir ay devam ettikten sonra, üzerinde uzmanlaşmak istediğim alanın bu olmadığına karar verdim, okuldan ayrıldım. Konservatuar da oyunculuk okumaya karar verdim.

Rap sanatçılarının Performans Sanatları’ndan mezun olmasına çok alışkın değiliz, sonuçta Rap sokaktan gelen bir kültür…

Çok doğru. Bir sene boyunca kendimle zaman geçirdim, çok sayıda kitap okudum, film seyrettim, kendimi araştırmaya ve öğrenmeye verdim. Sonuçta, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Sahne ve Gösteri Sanatları/Performans” isimli bir bölüm olduğunu fark ettim. Oyunculuk eğitiminin yanında, beden odaklı sanat ve dans eğitimi de alabilecektim. Sanatın her alanıyla iç içe olmak istiyordum.

Sahne ve gösteri sanatları bölümünü, burslu olarak kazandım. Okula başladığımda dans ve performans sanatları ile tanıştım. Ve uzmanlaşmak istediğim alanın, dans ve beden odaklı sanat olduğuna kanaat getirdim.

Hip hop, rap o dönemde mi başladı?

Üniversitede okuduğum 4 sene boyunca; yoga, modern dans, bale, hip hop, capoeira, calisthenics gibi, yoğun fiziksel aktiviteler ile ilgili çalışmalar yaptım; eğitimler aldım. Fiziksel kondisyon ve çalışmaların ruhsal etkileri ve yaşam kalitesini fiziksel çalışmalar ile arttırmak üzerine, çok sayıda araştırma yaptım.

Ve genç yaşta dünya devleriyle, dünya turneleri…

Evet çünkü mesleğimi iş değil yaşamım olarak görüyorum. Okulun son senesinde “Madagascar Live” müzikalinde, Dansçı/Oyuncu olarak çalışmaya başladım, bu müzikal ile Türkiye ve Dünya Turnesi yaptım. Ve profesyonel kariyerime ilk adımımı böylece attım.

Sizi daha sonra Notre Dame’ın Kamburu müzikalinde izledik.

Doğru. Ardından çeşitli müzikallerde, dans gösterilerinde, oyuncu ve dansçı olarak çalışmaya devam ettim. Öğrendiklerimi aktarma isteği ile capoeira, hip hop ve bedensel farkındalık alanlarında eğitimler vermeye başladım. Yaptığım çalışmaları ve aldığım eğitimleri harmanlayıp tek bir çatı altında insanlığa hizmet için bir araya getirmek adına “Dansını Yarat/Create Your Dance” şirketini kurdum. Öğrendiklerimi öğreterek, daha fazla öğrenmek için bir oluşum yarattım.

Peki OG?

OG yıllardır hazırlandığım rap sanatçılığımın ilk ürünü… Arkası gelecek. Spotify başta olmak üzere Amazon, Apple tüm dünyada aynı anda yayınlanması ve dünyanın en uzak noktalarından inanılmaz tepkiler gelmesi beni çok mutlu ediyor. Sadece birkaç günde, tüm dünyaya yayıldı. OG ilk göz ağrım ve klasikleşeceğine eminim.

Çok teşekkürler!