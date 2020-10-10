Nobelli şair Louise Glück: Ödül parasıyla ev alabilirim

Amerika’da sabahın çok erken bir saati olduğuna dikkat çeken yazar, “Şu an bir sabah kahvesi içmek için can atıyorum” dedi. Smith’in ödül ile ilgili ne düşündüğü sorusuna ise, “Gerçekten bir fikrim yok,” diyerek sözlerine devam etti. 10 milyon kronluk ödül ile Vermont’ta uzun zamandır almak istediği evi de almayı düşündüğünü söyleyen şair, dün de kapısının önünde görüntülendi. “İşe gitmem için araç bekliyor, lütfen izin verin de gideyim” diyerek basının ilgisinden rahatsız olduğunu gösterdi.