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10.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Nobelli şair Louise Glück: Ödül parasıyla ev alabilirim

Önceki gün Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Amerikalı şair Louise Glück ile Nobel Media Bilimsel Araştırmalar Şefi Adam Smith, şairin ödülü kazanmasından birkaç saat sonra bir telefon röportajı gerçekleştirdi.

Nobelli şair Louise Glück: Ödül parasıyla ev alabilirim

Amerika’da sabahın çok erken bir saati olduğuna dikkat çeken yazar, “Şu an bir sabah kahvesi içmek için can atıyorum” dedi. Smith’in ödül ile ilgili ne düşündüğü sorusuna ise, “Gerçekten bir fikrim yok,” diyerek sözlerine devam etti. 10 milyon kronluk ödül ile Vermont’ta uzun zamandır almak istediği evi de almayı düşündüğünü söyleyen şair, dün de kapısının önünde görüntülendi. “İşe gitmem için araç bekliyor, lütfen izin verin de gideyim” diyerek basının ilgisinden rahatsız olduğunu gösterdi.

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