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05.02.2021 - 14:19 |

Sezgin Alkan'ın yeni albümü çıktı

Geçtiğimiz sene aralarında Cem Adrian, Halil Sezai, Mercan Dede, Çağan Şengül ve Eda Baba gibi değerli isimlerle yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Sezgin Alkan, bu şarkıları da içeren ve yedi yeni şarkıyla beraber 12 şarkıdan oluşan yeni albümü “Senden Sonraki Yağmurlar” ile 5 Şubat’ta CES Yapım etiketiyle yayında.

Sezgin Alkan'ın yeni albümü çıktı

Sezgin Alkan’dan alışık olduğumuz duygusal ve melankolik tınıların yoğun olarak kullanıldığı “Senden Sonraki Yağmurlar", dinleyiciyi melankolik ve yer yer karanlık bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Albümün mix ve mastering çalışmaları Levent Üstüner’e ait.

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