Sezgin Alkan'ın yeni albümü çıktı

Sezgin Alkan’dan alışık olduğumuz duygusal ve melankolik tınıların yoğun olarak kullanıldığı “Senden Sonraki Yağmurlar", dinleyiciyi melankolik ve yer yer karanlık bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Albümün mix ve mastering çalışmaları Levent Üstüner’e ait.