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21.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘The Exorcist’ yeniden çekiliyor

William Friedkin imzalı korku klasiği “The Exorcist”in yeni versiyonu için hazırlıklara başlandı.

‘The Exorcist’ yeniden çekiliyor

Filmin seneye vizyona girmesi bekleniyor. Yönetmeni ve senaristi henüz belli olmayan film, birçok “The Exorcist” filmine imzasını atan Morgan Creek Entertainment tarafından uyarlanacak. Morgan Creek Entertainment, eski serilerin yaratıcılarının izni olmadan yeniden çevrimlere imza atmayı düşünmediğini belirtti. Buna göre, yeniden çevrime William Friedkin’in de dahil olabileceği söylentiler arasında.

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