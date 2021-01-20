Türkiye ve Hollanda Gesi Bağları’nda buluştu

Gesi Bağları kaydının hikâyesi bundan bir yıl önceye dayanıyor. Hollanda da gerçekleştirilen Injazz Müzik Konferansı’nda Esther Van Hees ve Reindert Kragt ile tanışan Selin Çelik, onları Türk sanatçılarla buluşturma fikrini ortaya atıyor. Çelik, Türk kültürünü evrensel bir dil olan müziği kullanarak dünyanın farklı ülkelerine tanıtma çalışmaları kapsamındaki bu projeyi, araya giren pandemi süreci sebebiyle ertelemek durumunda kalıyor.

Uluslararası müzikal buluşmada Gesi Bağları’nı genç besteci ve müzisyen Baturay Yarkın hem esere kattığı farklı aranjmanı hem de piyanosuyla, Nağme Yarkın kemençesiyle, Reindert Kragt bas gitarıyla ve Esther Van Hees sesiyle yeniden yorumlamış.

Özlem yüklü türküye yeni bir yorum

Hollandalı sanatçı Esther Van Hees kayıt öncesi türkünün sözlerini Amsterdam’da yaşayan Türk arkadaşının yardımıyla prova etmiş. Van Hees, türkünün sözlerinin anlamını öğrenmeden önce de sadece müziğinden taşıdığı özlemi hissettiğini söylüyor ve ekliyor: “Her notada can yakan o özlemi hissediyor gibiydim. Anlatıcı sanki bunu daha çok kişi duysun istiyor gibi. İçinde tutarsa artık bu özlemi taşıyamayacak. Ne kadar çok insan duyarsa acısı o kadar hafifleyecekmiş gibi... Şimdi Anadolu’nuzun bu güzel türküsünü Hollanda’ya da taşımış oluyoruz. Özlemi hafifletmeye biraz daha yardımcı olacakmışız gibi hissediyorum. Bizim de özlem dolu eserlerimiz var. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Siz güzel türkünüzü bizimle paylaşıyorsunuz, demek ki güzellikler katlanarak artacak”

Projenin prodüktörlüğünü gerçekleştiren Selin Çelik ise Esther Van Hees’in sözlerini şöyle sürdürüyor: “Müzisyenlerimiz bundan bir yıl önce farklı kültürdeki müzisyenlerle aynı sahnede bir araya gelerek dinleyicileriyle yüz yüze buluşabiliyordu. Örneğin daha önce ülkemizin değerli sanatçılarını İspanya, İsrail ve Yunanistan’daki sanatçılarla buluşturma imkânına sahip oldum. Farklı kültürden sanatçıların aynı sahnede buluşması hem onları hem de dinleyiciyi besliyor; kültürel yakınlaşmayı sağlıyor, uluslararası bağları kuvvetlendiriyor. Müziğin kültür taşıyıcısı olarak en güçlü sanat dalı olduğuna inanıyorum. Pandemi sebebiyle bir yıldır aynı sahne üzerinden müzikal buluşmaları gerçekleştiremiyorduk. Fakat Bu sene teknolojinin imkânlarıyla İstanbul ve Amsterdam’daki farklı stüdyolarda kayıtları gerçekleştirip çalışmayı tamamladık. Ben parçayı dinlerken sanatçılarımızın dinleyicileriyle bir araya geldikleri konserlere özlemlerini de hissedebiliyorum.”

Baturay Yarkın ise yeni kayıt için şunları kaydetti: "Pandemi süreci dinleyicilerden ve sahneden uzak kalmak açısından kuşkusuz biz müzisyenler içinde zorlu bir süreçti. Fakat bu sırada daha fazla yeni kayıt imkânı bulduk; Gesi Bağları da bu noktada bizim için önemliydi. Gesi Bağları Barış Manço, Selda Bağcan gibi önemli sanatçılarımızın sesinden hafızalarımızda var. Ben de modern bir armonik yaklaşım ve enstrümantasyonu göz önünde tutarak parçayı yeniden düzenlemek istedim. Enstrümanlara baktığımız zaman caz müziğinde kullanılan piyano ve gitarı görüyoruz. Buna ek olarak Türk müziğinde sıklıkla kullanılan İstanbul kemençesini göz önünde tutarak eseri yeniden düzenlemek istedim. Yarkın Duo olarak Hollanda’dan Blue Sands ile çalışmaktan mutluluk duyduk. Anadolu’nun Renkleri Projesi kapsamında Mayıs ayında Hollanda’da sahne alacaktık fakat ertelendi. Uzaktan da olsa Hollanda ile bir araya gelmek mutluluk verici. Gesi Bağları kaydı fiziksel olmasa da online kültürel bir aktivite olarak umarız başlangıç olur."

Gesi Bağları kaydı, 20 Ocak Çarşamba günü Selin Celik Music Prodictions Youtube/ Instagram ve Facebook hesaplarından yayınlandıktan sonra tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.