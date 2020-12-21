Yapı Kredi bomontiada'da “World Akustik” serisi İkiye On Kala ile başlıyor

World Akustik serisinin ilk konuğu, son dönemlerde “Kafamda Kentsel Dönüşümler” şarkısıyla beğeni toplayan ve Spotify’ın Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen müzik grupları listesinde yer alan “İkiye On Kala” olacak. 25 Aralık Cuma günü saat 21:00’de Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabında canlı yayınlanacak konser, yayın sonrasında puhutv üzerinden de deneyimlenebilir.

Tarih: 25 Aralık 2020, Cuma

Saat: 21:00

Adres: IG @yapikredibomontiada