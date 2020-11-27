Yeni fantastik canavar: Mikkelsen

Geçen hafta çıkan bu yöndeki kulisleri Mikkelsen yalanlamıştı. Ancak yapımcı şirket Warner Bros., Mikkelsen’in üçüncü filmde Gellert Grindelwald’u canlandıracağını açıkladı. Şu an yapım aşamasında olan filmin gösterim tarihi ise 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Filmde Mikkelsen’in yanı sıra Eddie Redmayne, Katherine Waterston ve Dan Fogler’ın aralarında olduğu isimler yer alırken yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor.