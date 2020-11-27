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27.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeni fantastik canavar: Mikkelsen

Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen’in “Fantastic Beasts” serisinde Johnny Depp’den boşalan yeri alacağı kesinleşti.

Yeni fantastik canavar: Mikkelsen

Geçen hafta çıkan bu yöndeki kulisleri Mikkelsen yalanlamıştı. Ancak yapımcı şirket Warner Bros., Mikkelsen’in üçüncü filmde Gellert Grindelwald’u canlandıracağını açıkladı. Şu an yapım aşamasında olan filmin gösterim tarihi ise 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Filmde Mikkelsen’in yanı sıra Eddie Redmayne, Katherine Waterston ve Dan Fogler’ın aralarında olduğu isimler yer alırken yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor.

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