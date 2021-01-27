Yeşilçam Filmleri: En Unutulmaz Ve En Sevilen Eski Türk Filmleri
Yeşilçam denilince akla usta oyuncuların yer aldığı eski Türk sineması gelmektedir. Birbirinden güzel Türk filminin yer aldığı Yeşilçam filmleri ünümüzde halen daha izlenmektedir. Özellikle Yeşilçam’ın en önemli aktörlerinden Kemal Sunal ve Şener Şen gibi sanatçıların yer aldığı filmler oldukça fazla beğenilmektedir. Yeşilçam filmleri internette de en çok izlenen Türk sinemalarından bir tanesidir. Peki Yeşilçam filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen Yeşilçam filmleri hangileridir? İşte, tüm detaylar.
Yeşilçam filmleri Türk sinemasının gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olan filmlerdir. Yeşilçam filmleri 1950 ila 1990 yılları arasında çekilmiş olan filmlerdir. Bu filmler gerek aşk filmleri gerekse de dram yüklü olan filmlerdir. Türk sinemasına damga vurmayı başarmış olan bu filmler pek çok kişinin izlemiş olduğu filmler arasındadır. Yeşilçam filmleri pek çok film türlerinden oluşmaktadır. Oluşturmuş olduğumuz bu film listesinde daha önce izlemediğiniz filmleri izleyebilirsiniz. Yeşilçam filmleri aynı zamanda yüksek IMDb puanına sahip olan filmlerdir. Aksiyon filmleri ve aile filmleri ile ön plana çıkan Yeşilçam filmleri arasında komedi filmlerinde oldukça fazla yaygındır. Özellikle komedi filmleri ve dram filmlerinin başrolü olarak ön plana Kemal Sunal ve Şener Şen çıkmaktadır. Yeşilçam filmleri arasında aynı zamanda pek çok duygu yüklü sahnelerde yer almaktadır. Günümüzde ulusal kanallarda halen daha bu filmler yayınlanmaktadır. Birbirinden güzel olan bu filmleri izleyerek Türk sinemasını yakından tanıyabilirsiniz.
1) Yanaşma
Yanaşma filmi 1973 yılında yayınlanamaya başlanmış bir filmdir. Filmin başrolünde usta oyuncu Cüneyt Arkın yer almaktadır. Aynı zamanda Meral Zeren de yine bu filmde rol almaktadır. 6.7 IMDb puanına sahiptir. Cüneyt Arkın’ın en sevilen filmleri arasında yer alan bu film dram ve macera türünde çekilmiş bir filmdir.
2) Öyle Olsun
Yeşilçamda ki komedi filmlerinden birisi olan Öyle Olsun filmi 1976 yapımlı bir filmdir. 6.7 IMDb puanı bulunan bu filmde Tarık Akan başrolde oynamaktadır. Türk sinemasının ve yeşilçamın en sevilen oyuncularından olan Tarık Akan bu filmde Ayşen Gruda gibi isimler ile birlikte oynamıştır. Dram ve komedi film türünde çekilmiş olan Öyle olsun filmi izlenmeye değer bir filmdir.
3) Seyyit Han
Yeşilçamın çirkin kralı olan Yılmaz Güney’in ilk başrolde yer aldığı bir Yeşilçam filmidir. Yılmaz Güney bu filmde usta oyunculuğunu konuşturmuş ve 6.8 IMDb puanına erişmeyi başarmıştır. Seyyit Han filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu da aynı zamanda Yılmaz Güney üstlenmiştir.
4) Kanun Namına
Kanun Namına filmi siyah beyaz olarak çekilmiş filmlerden bir tanesidir. Ayhan Işık ve Gülistan Güzey gibi oyuncuların yer aldığı Kanun Namına filmi 1952 yapımlı filmdir. 6.8 IMDb puanı bulunur. Dram ve polisiye filmlerinden biridir. Türk sinemasının en unutulmaz filmleri arasında Kanun Namına filmi yer almaktadır.
5) Petrol Kralları
1978 yapımlı filmlerden olan Petrol Kralları filmi 6.8 IMDb puanına sahiptir. Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrolde olduğu bu film izlenmeye değer olan bir komedi filmidir. Bu filminin yönetmenliği arasında da Zeki Alasya yer almaktadır. Mahallesinde ortaya çıkan petrol ailenin tüm kaderini değiştirecektir.
6) Hasip ile Nasip
Bu Yeşilçam filmini daha önce izlemediyseniz mutlaka izlemeniz gerekmektedir. Hasip ile Nasip filmi 1976 yılında yapılmış olan bir filmdir. 6.9 IMDb puanına sahip olan Hasip ile Nasip filmi yine Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın yer aldığı bir filmdir. Komedi türünde çekilmiş olan bu film daha önce düşman olmuş iki arkadaşın hikayelerini anlatır.
7) İstasyon
Türk sinemasına yön veren iki usta sanatçılardan Hülya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın’ın başrolde yer aldığı bu film 6.8 puana sahiptir. İstasyon filminin yönetmeni ise Şerif Gören’dir. Ali ile Yasemin’in aşk hikayesini anlatan İstasyon filminde Ali Yasin’i kaçırır. Cümbüş bu dakikadan itibaren kopar. 1977 yılında çekilmiş olan bir filmdir.
8) Şaşkın Damat
Kemal Sunal’ın az bilinen filmlerinden bir tanesi olan Şaşkın Damat filmi 1975 yapımlı bir filmdir. Şaşkın Damat filminin oyuncu kadrosunda Adile Naşit ve İhsan Yüce’de yer almaktadır. Bahçıvan Apti’ye amcasından miras kalır. Bu tarihten itibaren hayatı değişmeye başlar. Şaşkın Damat filmi 6.9 IMDb puanı bulunur.
9) Üç Kağıtçılar
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ve güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu’nun yer aldığı bir filmdir. Üç Kağıtçılar filmi 7.0 IMDb puanı bulunan bir filmdir. Bu unutulmaz filminin yönetmenlik koltuğunda ise Natuk Baytan oturmaktadır. Macera ve komedi dalında çekilmiş en iyi Yeşilçam filmleri arasında yer alan Üç Kağıtçılar filmi mafya babasının hikayesini anlatmaktadır.
10) Nereye Bakıyor Bu Adamlar
Yeşilçam filmlerini listelemiş olurken bu filmi de listeye dahil etmemek olmaz tabiki. Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi 1976 yapımlı bir filmdir. 7.1 IMDb puanı ile oldukça yüksek bir IMDb puanına erişmiş olan bu film Yeşilçam’ın vazgeçilmez ikilisi Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın yer aldığı bir filmdir.
11) Garip
Yeşilçamın en beğenilen dram filmlerinden olan Garip filmi evlatlık edinmiş bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır. Kemal Sunal’ın başrolde oynadığı bu film en unutulmaz Yeşilçam filmlerinden birisidir. 1986 yılında gösterime giren Garip filmi 7.1 IMDb puanına sahiptir. Garip filmi dram ve komedi filmlerinden bir tanesidir.
12) Umudumuz Şaban
Yeşilçam’ın şaban karakterine can veren Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden olan Umudumuz Şaban filmi 7.2 IMDb puanına sahiptir. 1979 yılında gösterime girmiştir. Filmin senaristi ve yönetmeni de ünlü yönetmen Kartal Tibet’tir. Filmde ana karakter ise Ringo’dur. Rİngo’nun müteaahitler ile olan mücadelesini anlatır.
13) Şalvar Davası
Yeşilçam’ın kült filmlerinden bir tanesi olan Şalvar Davası filmi Müjde Ar ve Şener Şen gibi usta oyuncuların bulunduğu bir filmdir. Şalvar Davası filmi 7.2 IMDb puanı olan bir film olup 1983 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. Komedi filmleri arasında en çok sevilen filmlerden olan Şalvar Davası izlemeye değer bir filmdir.
14) Banker Bilo
Şener Şen ve İlyas Salman gibi oyuncuların yer aldığı Banker Bilo filmi 1980 yılında ilk kez gösterime girmiştir. 7.6 gibi yüksek bir IMDb puanı almayı başarmıştır. Banker bilo filminin yönetmeni ise usta yönetmen Ertem Eğilmez’dir. Oyuncu kadrosunda ise unutulmaz oyunculardan birisi olan Münir Özkul yer almaktadır.
15) Sultan
Yeşilçam filmleri arasında en beğenilen filmlerden birisi de Sultan filmidir. Türk sinemasında Sultan lakabı ile anılan Türkan Şoray u lakabı bu filmden sonra almıştır. 7.6 IMDb puanı ile yeşilçamın en beğenilen filmlerinden bir tanesi olmuştur. Dram türünde çekilmiş güzel bir örnek film olan Sultan filmi’nin yönetmeni de Kartal Tibet’Tir.
16) Ah Nerede
Yeşilçam filmlerinin arasında en beğenilen ve en çok sevilen filmlerden olan Ah Nerede filmi bir komedi aşk filmi hikayesidir. Bu filmde ana karakter Ferit’tir. Ferit çapkın bir delikanlıdır ve kızları kendine aşık etmekte bir numaradır. Ama gerçek aşkı Zehra ile bulmuştur. 7.6 IMDb puanına sahip olan bu film 1975 yılında gösterime girmiştir.
17) Mavi Boncuk
1974 yılında gösterime girmiş bir başka Yeşilçam filmidir. Mavi Boncuk filmi izlenmeye değer olan ve usta oyuncuların yer aldığı bir filmdir. Filmde Halit Akçatepe ve Metin Akpınar gibi usta oyuncular yer almaktadır. 7.9 IMDb puanına sahip olan bu film bir Yeşilçam komedi filmidir.
18) Aile Şerefi
Yeşilçam aile filmleri ile de ünlü bir sinemadır. Adile Naşit ve Münir Özkul’un yer aldığı bir aile filmi olan aile şerefi izlenmesi gereken bir diğer Yeşilçam filmidir. Yeşilçam’da belki de en duygu yüklü ve duygusal sahnelerin olduğu filmlerinden olan Aile Şerefi filmi 8.1 IMDb puanı almıştır.
19) Ah Güzel İstanbul
Siyah beyaz çekilmiş olan bir Yeşilçam filmidir. 1966 yapımlı olan bu filmin IMDb derecesi de 8.1 olarak belirlenmiştir. Ah Güzel İstanbul filmi Sadri Alışık’ın başrolünde yer aldığı bir filmdir. Aşk filmi olarak adlandırılan bu film aynı zamanda komedi sahneleri de içermektedir. Oldukça keyifli bir senaryoya sahiptir.
20) Sakar Şakir
Yeşilçam’ın en komik filmlerinden olan Sakar Şakir filmi Kemal Sunal’ın başrolde yer aldığı bir komedi filmidir. Amcasından miras kalan Şakir, İstanbul’a amcasının mallarına sahip olmak için gelir. İstanbul’a gidene kadar birbirinden komik olaylar ile izleyiciyi kahkaha boğan Sakar Şakir filmi 8.1 IMDb puanına sahip bir Yeşilçam komedi filmidir.
21) Çiçek Abbas
Şener Şen ve İlyas Salman’ın usta oyunculuğunu konuşturduğu muhteşem bir filmdir. Çiçek Abbas filmi en komedi filmlerinden bir tanesidir. Dram ve komedi filmlerinden olan Çiçek Abbas filmi üç kağıtçı bir minibüs şoförü bulunmaktadır. Bu film aynı zamanda en iyi senaryo ödülüne de layık görülmüş bir filmdir.
22) Umut
Bir Yılmaz Güney filmi olan Umut filmi 1970 yılında gösterime girmiştir. 8.2 IMDb puanına sahip olan bu film izlenmesi gereken bir dram yüklü Yeşilçam filmidir. Yeşilçam filmleri arasında en beğenilen filmlerden olan Umut filminin yönetmeni de aynı zamanda başrolde yer alan Yılmaz Güney’dir. Aynı zamanda ödül kazanmış bir filmdir.
23) Yol
1982 yılında gösterime girmiş olan bir diğer Yeşilçam filmidir. Yol filmi 8.2 IMDb puanına sahiptir. Başrolde yine Yeşilçam’ın usta ve yakışıklı oyuncusu Tarık Akan yer almaktadır. Bu film aynı zamanda Avrupa’da da en iyi yabancı film ödülüne de layık görülmüştür. Bu şekilde Yeşilçam sinemasına da yön vermeyi başarmıştır.
24) Köyden İndim Şehire
Köyden İndim Şehire filmi de komedi filmlerinden bir tanesidir. Komedi filmleri arasında en çok sevilen Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında gösterime girmiştir. 8.4 IMDb puana sahip olan bu filmde Köyden şehre gelen 4 kardeşin şehirde yaşamış olduğu komik maceraları konu edinmektedir. Oldukça başarılı bir senaryoya sahiptir.
25) Bizim Aile
Yeşilçam’da aile filmleri de çok beğenilmektedir. Bizim Aile filmi de Yeşilçam’ın en sevilen aile filmleri arasındadır. Bizim Aile filminin oyuncu kadrosunda Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi usta oyuncular yer almaktadır. Filmin uluslararası IMDb puanı ise 8.4’dür. En unutulmaz Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır.
26) Muhsin Bey
1987 yılında yayınlanmış bir Yeşilçam filmidir. 8.5 IMDb puanı olan Muhsin Bey filminde başrolde Şener Şen yer almaktadır. Muhsin bey İstanbul’da bir plak şirketi almak ister. Bunun için İstanbul’a gitmeye karar verir. Başına birbirinden komik ve macera dolu anlar gelir. Muhsin Bey filmi en komik filmlerden bir tanesidir.
27) Gülen Gözler
1977 yılında gösterime giren bir Yeşilçam filmidir. 1977 yılında yayınlanmış 8.5 IMDb puanı almayı başarmış bir filmdir. Gülen Gözler filminin yönetmeni ise usta yönetmen Ertem Eğilmez’dir. En sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer alan Gülen Gözler filmi komedi dalında çekilmiş en güzel filmlerden birisidir.
28) Selvi Boylum Al Yazmalım
Selvi Boylum Al Yazmalım filmi de bir aşk filmidir. Yeşilçam’da en çok sevilen aşk filmleri arasında Selvi Boylum Al Yazmalım filmi gelmektedir. Usta oyuncu Kadir İnanır bu filmde başrolde yer almaktadır. 8.6 IMDb puanı bulunur. Dram türünde ve bir aşk filmi olan bu film birbirine kavuşmak isteyen iki aşığın hikayesini anlatır.
29) Çöpçüler Kralı
Kemal Sunal’ın en beğenilen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı izlenmesi gereken filmlerden bir tanesidir. Kemal Sunal bu filmde başrol olarak bir çöpçüyü canlandırmaktadır. Bir anda şöhret olarak hayatı değişen Çöpçü Apti’nin bir kız kaçırma hikayesini anlatır. 8.6 IMDb puanı olan bu film izlenmesi gereken bir Yeşilçam filmidir.
30) Kibar Feyzo
Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi oyuncuların oyuncu kadrosunda yer aldığı bu film izleyiciler tarafından 8.7 IMDb puanı ile layık görülmüştür. Kibar Feyo filmi başlık parası ve köy hayatını anlatan dram türünde çekilen bir komedi filmidir. Yeşilçam’da en fazla beğenilen filmlerden olan Kiber Feyzo 1978 yapımlı bir filmdir.
31) Züğürt Ağa
Züğürt Ağa filmi de Şener Şen’in başrolde yer aldığı bir filmdir. 8.7 IMDb puanı bulunur. Züğürt Ağa Yeşilçam’da en beğenilen kült filmlerden biri olarak bilinmektedir. Filmde fakir bir ağayı canlandıran Şener Şen’in başından geçen dram sahneler anlatılmaktadır. Köydeki ağa bütün her şeyini satarak şehre yerleşmeye karar verir.
32) Canım Kardeşim
Bir aile ve dram filmlerinden olan Canım Kardeşim filmi de 8.7 gibi yüksek IMDb puanına layık görülmüştür. Canım Kardeşim Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin bulunduğu bir filmdir. Acıklı sahneleri ile izleyiciyi ağlatan Canım Kardeşim filminde aynı zamanda komedi sahneleri de bulunmaktadır.
33) Şaban Oğlu Şaban
Türk sinemasına yön veren filmler vardır. O filmlerden birisi de Şaban Oğlu Şaban filmidir. Şaban Oğlu Şaban filmi en eğlenceli Yeşilçam filmlerinden bir tanesidir. Tam 8.8 gibi yüksek IMDb puanı bulunan Şaban Oğlu Şaban filminin başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe yer almaktadır.
34) Neşeli Günler
Oya Aydoğan, Münir Ökul gibi oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler filmi 1978 yapımlı bir Yeşilçam filmidir. Duygusal bir aile filmi olan Neşelü Günler filmde aynı zamanda Adile Naşit’te yer almaktadır. Bu filminde IMDb puanı 8.8 olarak belirlenmiştir. Yeşilçam denilince akla ilk gelen filmlerden birisidir. İzleyiciden tam not alan filmlerdendir.
35) Süt Kardeşler
Yeşilçam’da en komedi filmleri hangisi sorusu sorulunca Süt Kardeşler filmi ilk başlarda yer almaktadır. Şener Şen ve Kemal Sunal’ın muhteşem oyunculuğu ile yayınlanan bu filmde ana karakter Şaban karakterini yine Kemal Sunal canlandırmaktadır. Süt Kardeşler filmi en sevilen komedi filmlerinden olup 8.9 yüksek IMDb puanı bulunmaktadır.
36) Tosun Paşa
Tosun Paşa filmi de 1976 yılında gösterime girmiştir. 9.0 gibi yüksek IMDb puanına sahip olan Tosun Paşa filmi Yeşilçam’da en popüler filmlerden bir tanesidir. Bu film günümüzde de en fazla izlenen Yeşilçam filmlerindendir. Oldukça eğlenceli bir senaryoya sahip olan Tosun Paşa filmi Seferoğulları ve Tellioğulları ailesinin kıyasıya Yeşil Vadi mücadelesini anlatmaktadır.
37) Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı da 1975 yılında gösterime girmiştir. Hababam Sınıfı 9.4 ile Yeşilçam’da zirvede yer alan en güzel filmlerden birisidir. Haylaz bir öğrenci topluluğunu anlatan Hababam Sınıfı en sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Kemal Sunal, Tarık Akan gibi oyuncular yer almaktadır. Günümüzde halen daha en çok izlenen Yeşilçam filmlerindendir
38) Boynu Bükükler
Türk sinemasında her zaman ayrı yeri olan filmlerden bir tanesidir. Sanatçı Emrah’ın başrolünde yer aldığı bir film olan Boynu Bükükler filmi 1986 yılında gösterime girmiştir. Boynu Bükükler filmi Türk pop müziği türünde çekilmiş olup film 7.8 IMdb puanı almayı başarmıştır.
39) Tatar Ramazan
Kadir İnanır’ın özdeşleştiği bir karakter olan Tatar Ramazan filmi 1992 yılında gösterime girmiştir. Tatar Ramazan hapishanede yer alan bir kader mahkumunu anlatmaktadır. 8.1 IMDb puanı olan Tatar Ramazan filmi en beğenilen Yeşilçam filmleri arasındadır. Tatar Ramazan filminin daha sonra devam filmleri de çekilmiştir.
40) Tatar Ramazan Sürgünde
Tatar Ramazan filmi çok sevilince aynı yıl ikinci bir seri olan Tatar Ramazan Sürgünde filmi çekilmiştir. Tatar Ramazan Sürgünde filminin başrolünde yine usta oyuncu Kadir Inanır yer almaktadır. Kadir İnanır’ın adeta özdeşleşmiş karakterlerinden olan Tatar Ramazan filmi 8.0 IMDb puanı bulunur. Türk sinemasında en sevilen ve yeşilçamın en beğenilen filmlerinden olan Tatar Ramazan Sürgünde filmi bir dram filmidir.