Yeşilçam Filmleri: En Unutulmaz Ve En Sevilen Eski Türk Filmleri

Yeşilçam filmleri Türk sinemasının gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olan filmlerdir. Yeşilçam filmleri 1950 ila 1990 yılları arasında çekilmiş olan filmlerdir. Bu filmler gerek aşk filmleri gerekse de dram yüklü olan filmlerdir. Türk sinemasına damga vurmayı başarmış olan bu filmler pek çok kişinin izlemiş olduğu filmler arasındadır. Yeşilçam filmleri pek çok film türlerinden oluşmaktadır. Oluşturmuş olduğumuz bu film listesinde daha önce izlemediğiniz filmleri izleyebilirsiniz. Yeşilçam filmleri aynı zamanda yüksek IMDb puanına sahip olan filmlerdir. Aksiyon filmleri ve aile filmleri ile ön plana çıkan Yeşilçam filmleri arasında komedi filmlerinde oldukça fazla yaygındır. Özellikle komedi filmleri ve dram filmlerinin başrolü olarak ön plana Kemal Sunal ve Şener Şen çıkmaktadır. Yeşilçam filmleri arasında aynı zamanda pek çok duygu yüklü sahnelerde yer almaktadır. Günümüzde ulusal kanallarda halen daha bu filmler yayınlanmaktadır. Birbirinden güzel olan bu filmleri izleyerek Türk sinemasını yakından tanıyabilirsiniz.

1) Yanaşma

Yanaşma filmi 1973 yılında yayınlanamaya başlanmış bir filmdir. Filmin başrolünde usta oyuncu Cüneyt Arkın yer almaktadır. Aynı zamanda Meral Zeren de yine bu filmde rol almaktadır. 6.7 IMDb puanına sahiptir. Cüneyt Arkın’ın en sevilen filmleri arasında yer alan bu film dram ve macera türünde çekilmiş bir filmdir.

2) Öyle Olsun

Yeşilçamda ki komedi filmlerinden birisi olan Öyle Olsun filmi 1976 yapımlı bir filmdir. 6.7 IMDb puanı bulunan bu filmde Tarık Akan başrolde oynamaktadır. Türk sinemasının ve yeşilçamın en sevilen oyuncularından olan Tarık Akan bu filmde Ayşen Gruda gibi isimler ile birlikte oynamıştır. Dram ve komedi film türünde çekilmiş olan Öyle olsun filmi izlenmeye değer bir filmdir.

3) Seyyit Han

Yeşilçamın çirkin kralı olan Yılmaz Güney’in ilk başrolde yer aldığı bir Yeşilçam filmidir. Yılmaz Güney bu filmde usta oyunculuğunu konuşturmuş ve 6.8 IMDb puanına erişmeyi başarmıştır. Seyyit Han filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu da aynı zamanda Yılmaz Güney üstlenmiştir.

4) Kanun Namına

Kanun Namına filmi siyah beyaz olarak çekilmiş filmlerden bir tanesidir. Ayhan Işık ve Gülistan Güzey gibi oyuncuların yer aldığı Kanun Namına filmi 1952 yapımlı filmdir. 6.8 IMDb puanı bulunur. Dram ve polisiye filmlerinden biridir. Türk sinemasının en unutulmaz filmleri arasında Kanun Namına filmi yer almaktadır.

5) Petrol Kralları

1978 yapımlı filmlerden olan Petrol Kralları filmi 6.8 IMDb puanına sahiptir. Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrolde olduğu bu film izlenmeye değer olan bir komedi filmidir. Bu filminin yönetmenliği arasında da Zeki Alasya yer almaktadır. Mahallesinde ortaya çıkan petrol ailenin tüm kaderini değiştirecektir.

6) Hasip ile Nasip

Bu Yeşilçam filmini daha önce izlemediyseniz mutlaka izlemeniz gerekmektedir. Hasip ile Nasip filmi 1976 yılında yapılmış olan bir filmdir. 6.9 IMDb puanına sahip olan Hasip ile Nasip filmi yine Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın yer aldığı bir filmdir. Komedi türünde çekilmiş olan bu film daha önce düşman olmuş iki arkadaşın hikayelerini anlatır.

7) İstasyon

Türk sinemasına yön veren iki usta sanatçılardan Hülya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın’ın başrolde yer aldığı bu film 6.8 puana sahiptir. İstasyon filminin yönetmeni ise Şerif Gören’dir. Ali ile Yasemin’in aşk hikayesini anlatan İstasyon filminde Ali Yasin’i kaçırır. Cümbüş bu dakikadan itibaren kopar. 1977 yılında çekilmiş olan bir filmdir.

8) Şaşkın Damat

Kemal Sunal’ın az bilinen filmlerinden bir tanesi olan Şaşkın Damat filmi 1975 yapımlı bir filmdir. Şaşkın Damat filminin oyuncu kadrosunda Adile Naşit ve İhsan Yüce’de yer almaktadır. Bahçıvan Apti’ye amcasından miras kalır. Bu tarihten itibaren hayatı değişmeye başlar. Şaşkın Damat filmi 6.9 IMDb puanı bulunur.

9) Üç Kağıtçılar

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ve güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu’nun yer aldığı bir filmdir. Üç Kağıtçılar filmi 7.0 IMDb puanı bulunan bir filmdir. Bu unutulmaz filminin yönetmenlik koltuğunda ise Natuk Baytan oturmaktadır. Macera ve komedi dalında çekilmiş en iyi Yeşilçam filmleri arasında yer alan Üç Kağıtçılar filmi mafya babasının hikayesini anlatmaktadır.

10) Nereye Bakıyor Bu Adamlar

Yeşilçam filmlerini listelemiş olurken bu filmi de listeye dahil etmemek olmaz tabiki. Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi 1976 yapımlı bir filmdir. 7.1 IMDb puanı ile oldukça yüksek bir IMDb puanına erişmiş olan bu film Yeşilçam’ın vazgeçilmez ikilisi Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın yer aldığı bir filmdir.

11) Garip

Yeşilçamın en beğenilen dram filmlerinden olan Garip filmi evlatlık edinmiş bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır. Kemal Sunal’ın başrolde oynadığı bu film en unutulmaz Yeşilçam filmlerinden birisidir. 1986 yılında gösterime giren Garip filmi 7.1 IMDb puanına sahiptir. Garip filmi dram ve komedi filmlerinden bir tanesidir.

12) Umudumuz Şaban

Yeşilçam’ın şaban karakterine can veren Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden olan Umudumuz Şaban filmi 7.2 IMDb puanına sahiptir. 1979 yılında gösterime girmiştir. Filmin senaristi ve yönetmeni de ünlü yönetmen Kartal Tibet’tir. Filmde ana karakter ise Ringo’dur. Rİngo’nun müteaahitler ile olan mücadelesini anlatır.

13) Şalvar Davası

Yeşilçam’ın kült filmlerinden bir tanesi olan Şalvar Davası filmi Müjde Ar ve Şener Şen gibi usta oyuncuların bulunduğu bir filmdir. Şalvar Davası filmi 7.2 IMDb puanı olan bir film olup 1983 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. Komedi filmleri arasında en çok sevilen filmlerden olan Şalvar Davası izlemeye değer bir filmdir.

14) Banker Bilo

Şener Şen ve İlyas Salman gibi oyuncuların yer aldığı Banker Bilo filmi 1980 yılında ilk kez gösterime girmiştir. 7.6 gibi yüksek bir IMDb puanı almayı başarmıştır. Banker bilo filminin yönetmeni ise usta yönetmen Ertem Eğilmez’dir. Oyuncu kadrosunda ise unutulmaz oyunculardan birisi olan Münir Özkul yer almaktadır.

15) Sultan

Yeşilçam filmleri arasında en beğenilen filmlerden birisi de Sultan filmidir. Türk sinemasında Sultan lakabı ile anılan Türkan Şoray u lakabı bu filmden sonra almıştır. 7.6 IMDb puanı ile yeşilçamın en beğenilen filmlerinden bir tanesi olmuştur. Dram türünde çekilmiş güzel bir örnek film olan Sultan filmi’nin yönetmeni de Kartal Tibet’Tir.

16) Ah Nerede

Yeşilçam filmlerinin arasında en beğenilen ve en çok sevilen filmlerden olan Ah Nerede filmi bir komedi aşk filmi hikayesidir. Bu filmde ana karakter Ferit’tir. Ferit çapkın bir delikanlıdır ve kızları kendine aşık etmekte bir numaradır. Ama gerçek aşkı Zehra ile bulmuştur. 7.6 IMDb puanına sahip olan bu film 1975 yılında gösterime girmiştir.

17) Mavi Boncuk

1974 yılında gösterime girmiş bir başka Yeşilçam filmidir. Mavi Boncuk filmi izlenmeye değer olan ve usta oyuncuların yer aldığı bir filmdir. Filmde Halit Akçatepe ve Metin Akpınar gibi usta oyuncular yer almaktadır. 7.9 IMDb puanına sahip olan bu film bir Yeşilçam komedi filmidir.

18) Aile Şerefi

Yeşilçam aile filmleri ile de ünlü bir sinemadır. Adile Naşit ve Münir Özkul’un yer aldığı bir aile filmi olan aile şerefi izlenmesi gereken bir diğer Yeşilçam filmidir. Yeşilçam’da belki de en duygu yüklü ve duygusal sahnelerin olduğu filmlerinden olan Aile Şerefi filmi 8.1 IMDb puanı almıştır.

19) Ah Güzel İstanbul

Siyah beyaz çekilmiş olan bir Yeşilçam filmidir. 1966 yapımlı olan bu filmin IMDb derecesi de 8.1 olarak belirlenmiştir. Ah Güzel İstanbul filmi Sadri Alışık’ın başrolünde yer aldığı bir filmdir. Aşk filmi olarak adlandırılan bu film aynı zamanda komedi sahneleri de içermektedir. Oldukça keyifli bir senaryoya sahiptir.

20) Sakar Şakir

Yeşilçam’ın en komik filmlerinden olan Sakar Şakir filmi Kemal Sunal’ın başrolde yer aldığı bir komedi filmidir. Amcasından miras kalan Şakir, İstanbul’a amcasının mallarına sahip olmak için gelir. İstanbul’a gidene kadar birbirinden komik olaylar ile izleyiciyi kahkaha boğan Sakar Şakir filmi 8.1 IMDb puanına sahip bir Yeşilçam komedi filmidir.

21) Çiçek Abbas

Şener Şen ve İlyas Salman’ın usta oyunculuğunu konuşturduğu muhteşem bir filmdir. Çiçek Abbas filmi en komedi filmlerinden bir tanesidir. Dram ve komedi filmlerinden olan Çiçek Abbas filmi üç kağıtçı bir minibüs şoförü bulunmaktadır. Bu film aynı zamanda en iyi senaryo ödülüne de layık görülmüş bir filmdir.

22) Umut

Bir Yılmaz Güney filmi olan Umut filmi 1970 yılında gösterime girmiştir. 8.2 IMDb puanına sahip olan bu film izlenmesi gereken bir dram yüklü Yeşilçam filmidir. Yeşilçam filmleri arasında en beğenilen filmlerden olan Umut filminin yönetmeni de aynı zamanda başrolde yer alan Yılmaz Güney’dir. Aynı zamanda ödül kazanmış bir filmdir.

23) Yol

1982 yılında gösterime girmiş olan bir diğer Yeşilçam filmidir. Yol filmi 8.2 IMDb puanına sahiptir. Başrolde yine Yeşilçam’ın usta ve yakışıklı oyuncusu Tarık Akan yer almaktadır. Bu film aynı zamanda Avrupa’da da en iyi yabancı film ödülüne de layık görülmüştür. Bu şekilde Yeşilçam sinemasına da yön vermeyi başarmıştır.

24) Köyden İndim Şehire

Köyden İndim Şehire filmi de komedi filmlerinden bir tanesidir. Komedi filmleri arasında en çok sevilen Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında gösterime girmiştir. 8.4 IMDb puana sahip olan bu filmde Köyden şehre gelen 4 kardeşin şehirde yaşamış olduğu komik maceraları konu edinmektedir. Oldukça başarılı bir senaryoya sahiptir.

25) Bizim Aile

Yeşilçam’da aile filmleri de çok beğenilmektedir. Bizim Aile filmi de Yeşilçam’ın en sevilen aile filmleri arasındadır. Bizim Aile filminin oyuncu kadrosunda Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi usta oyuncular yer almaktadır. Filmin uluslararası IMDb puanı ise 8.4’dür. En unutulmaz Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır.

26) Muhsin Bey

1987 yılında yayınlanmış bir Yeşilçam filmidir. 8.5 IMDb puanı olan Muhsin Bey filminde başrolde Şener Şen yer almaktadır. Muhsin bey İstanbul’da bir plak şirketi almak ister. Bunun için İstanbul’a gitmeye karar verir. Başına birbirinden komik ve macera dolu anlar gelir. Muhsin Bey filmi en komik filmlerden bir tanesidir.

27) Gülen Gözler

1977 yılında gösterime giren bir Yeşilçam filmidir. 1977 yılında yayınlanmış 8.5 IMDb puanı almayı başarmış bir filmdir. Gülen Gözler filminin yönetmeni ise usta yönetmen Ertem Eğilmez’dir. En sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer alan Gülen Gözler filmi komedi dalında çekilmiş en güzel filmlerden birisidir.

28) Selvi Boylum Al Yazmalım

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi de bir aşk filmidir. Yeşilçam’da en çok sevilen aşk filmleri arasında Selvi Boylum Al Yazmalım filmi gelmektedir. Usta oyuncu Kadir İnanır bu filmde başrolde yer almaktadır. 8.6 IMDb puanı bulunur. Dram türünde ve bir aşk filmi olan bu film birbirine kavuşmak isteyen iki aşığın hikayesini anlatır.

29) Çöpçüler Kralı

Kemal Sunal’ın en beğenilen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı izlenmesi gereken filmlerden bir tanesidir. Kemal Sunal bu filmde başrol olarak bir çöpçüyü canlandırmaktadır. Bir anda şöhret olarak hayatı değişen Çöpçü Apti’nin bir kız kaçırma hikayesini anlatır. 8.6 IMDb puanı olan bu film izlenmesi gereken bir Yeşilçam filmidir.

30) Kibar Feyzo

Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi oyuncuların oyuncu kadrosunda yer aldığı bu film izleyiciler tarafından 8.7 IMDb puanı ile layık görülmüştür. Kibar Feyo filmi başlık parası ve köy hayatını anlatan dram türünde çekilen bir komedi filmidir. Yeşilçam’da en fazla beğenilen filmlerden olan Kiber Feyzo 1978 yapımlı bir filmdir.

31) Züğürt Ağa

Züğürt Ağa filmi de Şener Şen’in başrolde yer aldığı bir filmdir. 8.7 IMDb puanı bulunur. Züğürt Ağa Yeşilçam’da en beğenilen kült filmlerden biri olarak bilinmektedir. Filmde fakir bir ağayı canlandıran Şener Şen’in başından geçen dram sahneler anlatılmaktadır. Köydeki ağa bütün her şeyini satarak şehre yerleşmeye karar verir.

32) Canım Kardeşim

Bir aile ve dram filmlerinden olan Canım Kardeşim filmi de 8.7 gibi yüksek IMDb puanına layık görülmüştür. Canım Kardeşim Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin bulunduğu bir filmdir. Acıklı sahneleri ile izleyiciyi ağlatan Canım Kardeşim filminde aynı zamanda komedi sahneleri de bulunmaktadır.

33) Şaban Oğlu Şaban

Türk sinemasına yön veren filmler vardır. O filmlerden birisi de Şaban Oğlu Şaban filmidir. Şaban Oğlu Şaban filmi en eğlenceli Yeşilçam filmlerinden bir tanesidir. Tam 8.8 gibi yüksek IMDb puanı bulunan Şaban Oğlu Şaban filminin başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe yer almaktadır.

34) Neşeli Günler

Oya Aydoğan, Münir Ökul gibi oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler filmi 1978 yapımlı bir Yeşilçam filmidir. Duygusal bir aile filmi olan Neşelü Günler filmde aynı zamanda Adile Naşit’te yer almaktadır. Bu filminde IMDb puanı 8.8 olarak belirlenmiştir. Yeşilçam denilince akla ilk gelen filmlerden birisidir. İzleyiciden tam not alan filmlerdendir.

35) Süt Kardeşler

Yeşilçam’da en komedi filmleri hangisi sorusu sorulunca Süt Kardeşler filmi ilk başlarda yer almaktadır. Şener Şen ve Kemal Sunal’ın muhteşem oyunculuğu ile yayınlanan bu filmde ana karakter Şaban karakterini yine Kemal Sunal canlandırmaktadır. Süt Kardeşler filmi en sevilen komedi filmlerinden olup 8.9 yüksek IMDb puanı bulunmaktadır.

36) Tosun Paşa

Tosun Paşa filmi de 1976 yılında gösterime girmiştir. 9.0 gibi yüksek IMDb puanına sahip olan Tosun Paşa filmi Yeşilçam’da en popüler filmlerden bir tanesidir. Bu film günümüzde de en fazla izlenen Yeşilçam filmlerindendir. Oldukça eğlenceli bir senaryoya sahip olan Tosun Paşa filmi Seferoğulları ve Tellioğulları ailesinin kıyasıya Yeşil Vadi mücadelesini anlatmaktadır.

37) Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı da 1975 yılında gösterime girmiştir. Hababam Sınıfı 9.4 ile Yeşilçam’da zirvede yer alan en güzel filmlerden birisidir. Haylaz bir öğrenci topluluğunu anlatan Hababam Sınıfı en sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Kemal Sunal, Tarık Akan gibi oyuncular yer almaktadır. Günümüzde halen daha en çok izlenen Yeşilçam filmlerindendir

38) Boynu Bükükler

Türk sinemasında her zaman ayrı yeri olan filmlerden bir tanesidir. Sanatçı Emrah’ın başrolünde yer aldığı bir film olan Boynu Bükükler filmi 1986 yılında gösterime girmiştir. Boynu Bükükler filmi Türk pop müziği türünde çekilmiş olup film 7.8 IMdb puanı almayı başarmıştır.

39) Tatar Ramazan

Kadir İnanır’ın özdeşleştiği bir karakter olan Tatar Ramazan filmi 1992 yılında gösterime girmiştir. Tatar Ramazan hapishanede yer alan bir kader mahkumunu anlatmaktadır. 8.1 IMDb puanı olan Tatar Ramazan filmi en beğenilen Yeşilçam filmleri arasındadır. Tatar Ramazan filminin daha sonra devam filmleri de çekilmiştir.

40) Tatar Ramazan Sürgünde

Tatar Ramazan filmi çok sevilince aynı yıl ikinci bir seri olan Tatar Ramazan Sürgünde filmi çekilmiştir. Tatar Ramazan Sürgünde filminin başrolünde yine usta oyuncu Kadir Inanır yer almaktadır. Kadir İnanır’ın adeta özdeşleşmiş karakterlerinden olan Tatar Ramazan filmi 8.0 IMDb puanı bulunur. Türk sinemasında en sevilen ve yeşilçamın en beğenilen filmlerinden olan Tatar Ramazan Sürgünde filmi bir dram filmidir.