Zorlu PSM Amfi kapılarını açıyor

Amfi’nin geçtiğimiz hafta açıklanan programı güçlü ve çeşitli içeriklere yer veriyor. Konserlerden stand-up gösterileri ve afterwork etkinliklerine çok renkli bir program sanatseverleri bekliyor. Programın önemli bir kısmı birbirinden güçlü seslerin konserlerine ait olacak. Zorlu PSM’nin önemli bir etkinlik serisi olan stand-up’lar ise bir ilke imza atıyor ve açık hava PSM Amfi’ye taşınıyor. Geçtiğimiz sezon Zorlu PSM’nin çok sevilen etkinliği Afterwork etkinlikleri ise, %100 Music desteğiyle PSM Amfi’de müdavimleriyle tekrar buluşuyor.

Programda etkinliklerin çeşitliliği dikkat çekiyor, biletler bugün satışa çıktı!

PSM Amfi’nin programında Eylül ayında her Çarşamba günleri eğlenceli ve gülme garantili stand-up’lar, Perşembe günleri birbirinden keyifli ve özlenen yerli konserler, Cuma günleri ise %100 Music katkılarıyla birbirinden yetenekli DJ ve prodüktörlerin yer alacağı Afterwork etkinlikleri ile PSM Amfi, heyecanla Eylül’ün ilk haftasında sanatseverlerle buluşmayı bekliyor. (Detaylı program eklidir.)

PSM Amfi’de sosyal mesafeye göre oturma düzenleri ayarlanacak, buna göre bilet satışı yapılacak; maske kullanımına özen gösterilecek, dezenfektasyon maksimum düzeyde sağlanacak.

Teması en aza indirmek adına, detaylı önlemler alınan PSM Amfi’de, en az 1 metre mesafeyle boşluk bırakacak şekilde oturma düzeni için değişikler sağlandı. Maksimum 130 kişilik kapasite ile hizmet verilecek. Zorlu PSM içeresinde ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamaları hayata geçirildi. Girişlerde yer alan termal kameralar ile temassız ateş ölçümü yapılan mekan girişlerinde, 38 derece ve üstü ateşi olan misafirlerin mekana girişine izin verilmeyecek. Etkinliğe katılan tüm misafirlerin maske takma zorunluluğu olacak. Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, düzenli olarak profesyonel ekiplerce alan dezenfekte edilecek. Misafirlerin ellerini sık sık dezenfekte edebilmeleri için birçok alanda antiseptik dispanserler yer alacak. Giriş noktalarına ise steril paspaslar yerleştirilecek. Yeme – içme servislerinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak.

Etkinliklere PSM Card ve HES Kodu ile giriş yapılacak...

Etkinlik girişinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak. Katılımcıların gösteri mekanına girişlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak sıra oluşturmaları, bu esnada bilet, fotoğraflı kimlik ve HES Kodu sonucunu görevlilere ibraz etmek üzere hazır etmeleri beklenecek. Sanatseverler, Zorlu PSM’nin, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği üyelik platformu PSM Card ile giriş yapabilecekler. Bu karta sahip olmayan misafirlere ise girişte üyelik işlemleri yapılacak ve kartı tanımlanacak. Bu şekilde etkinliklere gelen misafirlerin güvenliğinin kayıtlı olarak da sağlanması bekleniyor.

PSM Amfi’nin programı ise şu şekilde;

9 Eylül Çarşamba / 21:00 TuzBiber Stand Up

MC: Caner Dağlı

Buse Sinem İren

Utku Ergin

Ömer Harmankaya

10 Eylül Perşembe / 21:00 Redd

11 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work

19:00 Tan Bayraktaroğlu

21:00 Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin

16 Eylül Çarşamba / 21:00 Alnıtemiz Stand Up Açılış: Çağla Alkan

17 Eylül Perşembe / 21:00 Gülinler

18 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work

19:00 Ezgi Taşçeviren

21:30 Headwaters

23 Eylül Çarşamba / 21:00 TuzBiber Stand Up MC: Aksel Gürel, Seda Yüz, Efe Tunçer, Akın Aslan

24 Eylül Perşembe / 21:00 Kalben (Solo Akustik)

25 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work

20:00 Şener Çetin - 90' lar Türkçe Pop

1 Ekim Perşembe / 20:30 Evdeki Saat

21:45 Madrigal

2 Ekim Cuma / % 100 Music Presents: After Work

19:00 Sebon

21:00 Akın Sevgör