Zorlu PSM'de açıkhava sinema gösterimleri başlıyor

Ücretsiz olarak gerçekleşecek film gösterimlerinde alınan önlem ve uygulamalar kapsamında paylaşılan linkten* kayıt yaptırmak gerekiyor. Yapılan kayıt sonrasında ise misafirlere verilecek PSM Card’ta sanatseverlere tanımlanan süpriz fırsatlar da yer alıyor.

PSM Amfi’nin film programı ise şu şekilde;

14 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Şeker Portakalı (Meu Pé de Laranja Lima)

21:45 Tim Burton Filmleri: Beterböcek (Beetlejuice)

21 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Canım Oğlum (Benzinho)

21:45 Tim Burton Filmleri: Batman

22 Eylül Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Neşeli Günler

28 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Durval Plak (Durval Discos)

21:45 Tim Burton Filmleri: Alice Harikalar Diyarında (Alice in Wonderland)

29 Eylül Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Kibar Feyzo

5 Ekim Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Francisco’nun İki Oğlu (Filhos de Francisco)

22:30 Tim Burton Filmleri: Ölü Gelin Corpse Bride

6 Ekim Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Süt Kardeşler

13 Ekim Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Mavi Boncuk

PSM Amfi’de fiziki mesafeye göre oturma düzenleri ayarlanacak, buna göre bilet satışı yapılacak; maske kullanımına özen gösterilecek, dezenfektasyon maksimum düzeyde sağlanacak.

Teması en aza indirmek adına, detaylı önlemler alınan PSM Amfi’de, en az 1 metre mesafeyle boşluk bırakacak şekilde oturma düzeni için değişikler sağlandı. Maksimum 130 kişilik kapasite ile hizmet verilecek. Zorlu PSM içeresinde ateş ölçümü, fiziki mesafe kuralları, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamaları hayata geçirildi. Girişlerde yer alan termal kameralar ile temassız ateş ölçümü yapılan mekan girişlerinde, 38 derece ve üstü ateşi olan misafirlerin mekana girişine izin verilmeyecek. Etkinliğe katılan tüm misafirlerin maske takma zorunluluğu olacak. Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, düzenli olarak profesyonel ekiplerce alan dezenfekte edilecek. Misafirlerin ellerini sık sık dezenfekte edebilmeleri için birçok alanda antiseptik dispanserler yer alacak. Giriş noktalarına ise steril paspaslar yerleştirilecek. Yeme – içme servislerinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak.

Etkinliklere PSM Card ve HES Kodu ile giriş yapılacak...

Etkinlik girişinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak. Katılımcıların gösteri mekanına girişlerinde 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralına uyarak sıra oluşturmaları, bu esnada bilet, fotoğraflı kimlik ve HES Kodu sonucunu görevlilere ibraz etmek üzere hazır etmeleri beklenecek. Sanatseverler, Zorlu PSM’nin, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği üyelik platformu PSM Card ile giriş yapabilecekler. Bu karta sahip olmayan misafirlere ise girişte üyelik işlemleri yapılacak ve kartı tanımlanacak. Bu şekilde etkinliklere gelen misafirlerin güvenliğinin kayıtlı olarak da sağlanması bekleniyor.