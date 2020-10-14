2021 Honda Accord tanıtıldı

Japon otomotiv devi Honda, Accord'u 2021 model yılı için makyajladı. Manuel şanzımandan vazgeçen 2021 Honda Accord, tasarım ve teknoloji alanında bir dizi güncellemeyle geldi.

13 Ekim'de ABD'deki yetkili satıcılarda yerini alacağı belirtilen 2021 Honda Accord'un kozmetik yenilikleri ön bölümde yoğunlaşıyor. Bu alanda öncekine göre daha geniş bir ızgara kullanılmış ve Honda Sensing özelliklerine yol gösteren radar ünitesinin ızgaraya daha iyi entegre edilmesi sağlanmış.

Sis lambaları da yenilenen 2021 Honda Accord'da yolu daha uzun ve geniş biçimde aydınlatan yeni LED farlar kullanılmış. Bunun yanı sıra LX, EX-L ve Touring donanım seviyeleri yeni alaşım jantlara kavuşurken Sport, Sport Special Edition ve Touring donanım seviyelerinde tercih edilebilen Sonic Gray Pearl isimli gövde rengi de yelpazeye eklenmiş.

2021 Honda Accord'un iç mekanındaki yeniliklere baktığımızda Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç Display Audio bilgi-eğlence sisteminin tüm donanım seviyelerinde standart hale getirildiğini görüyoruz. Ayrıca, EX-L ve Touring donanım seviyelerinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da mevcut.

2021 Honda Accord'un ön bölümündeki USB girişleri daha kolay erişim sağlamak adına yeniden konumlandırılmış. Ayrıca Sport ve üzeri donanım seviyelerinde arka yolcular için de USB girişleri eklenmiş. Güvenlik tarafındaysa yeni arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcısı ve arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmasına karşı arka koltuk uyarısı da tüm Accord'larda standart hale getirilmiş.

Kaputun altındaki seçeneklere geçecek olursak, iki motorlu hibrit teknolojisindeki güncellemeler sayesinde 2021 Honda Accord Hybrid'in gaz tepkisi iyileştirilerek daha doğal bir hızlanma hissiyatı vermesi sağlanmış. Bunun yanı sıra, ECU'daki güncellemeler sayesinde 192 beygirlik 1.5 litre ve 252 beygirlik 2.0 litre turbo motorların gaz tepkisi de iyileştirilmiş. Ayrıca 1.5 litrelik motorun Idle Stop performansı geliştirilmiş, sürücü ayağını fren pedalından çektiğinde motorun daha hızlı çalışması sağlanmış.

2021 Honda Accord'da manuel şanzıman seçeneği yok. 1.5 litrelik motor sadece CVT şanzımanla, 2.0 litrelik seçenek ise 10 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.