Alfa Romeo Giulia GTA’yı efsaneler test etti

Alfa Romeo, efsane modeli Giulia Quadrifoglio temelleri üzerine inşa ettiği iki spor otomobili Giulia GTA ve GTAm versiyonlarını, aerodinamik çözümlerle daha da geliştiriyor. Her iki versiyona entegre edilen karbon bileşenleri ve araçların aerodinamiği konusunda mühendislik şirketi Sauber Engineering ile çalışan Alfa Romeo, yapılan optimizasyonları gerçek yol testleriyle sergiledi.

33 yıl aradan sonra 2019’da F1 pistlerine “Alfa Romeo Racing–Orlen” takımıyla dönen Alfa Romeo, takım pilotları Kimi Räikkönen ve Antonio Giovinazzi’yi de iki yeni modelin yol test süreçlerine dahil etti. 1960’lardan bu yana tüm Alfa Romeo spor otomobillerinin geliştirilerek test edildiği İtalya’daki ünlü Balocco Test Pisti’ndeki çalışmalarda F1 pilotları, çekilen özel videolar eşliğinde limitlerde testler yaparak gerçek yol koşullarında veri topladı. Elde edilen veriler doğrultusunda tarihi Alfa Romeo yarış departmanı Autodelta’nın atölyesinde bilgi paylaşımı yapılarak araç ayarları yapıldı. Böylelikle her iki pilot da araçlar üzerindeki geliştirmeleri yakından inceleme fırsatı buldular.

F1 bilgi birikimi ve deneyimi GTA projesinde

Balocco’da bulunan “Alfa Romeo Pisti” olarak da bilinen tarihi pistte, dünya şampiyonu Räikkönen ve genç İtalyan pilot Giovinazzi, aerodinamiği ve yol tutuşu optimize etmek için mühendislerle yakın işbirliği içerisinde çalıştı. F1 pilotları, GTA ve GTAm’in ince ayarlarını tamamlamak adına araçlarda yapılan değişiklikleri analiz ettiler ve pist üzerinde izlenimlerini aktardılar. Bu kapsamda görüşlerini belirten genç İtalyan Pilot Antonio Giovinazzi, “karbon fiber gövde bileşenleri” ve final halinin stil 5 tipi Alfa Romeo tasarımını andıracağı prototip jantlarda uygulanan “kilitli merkezi bijon” gibi yeni teknik çözümlere dikkat çekti. Giovinazzi; “Araç üzerinde yapmış olduğumuz geliştirmeleri ve iyileştirmeleri gerçek yol şartlarında görebilmek güzel” ifadelerini kullandı. Kimi Räikkönen ise aerodinami mühendisleriyle birlikte yeni ön tampona entegre edilen ayarlanabilir eklenti ve yeni manuel ayarlı arka spoyler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Räikkönen ayrıca, bu yeni bileşenlerle gövde altı kaplamaların etkileşimiyle elde edilen genel dengeyi de inceledi. Elde edilen sonuçtan memnun kalan Fin pilot, “Tüm bu aerodinamik yapıyı günlük kullanım ile pist kullanımı arasında mükemmel bir karışım olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Aerodinami ve yol tutuşu için yapılanlar

GTA ve GTAm için olan aerodinamik nitelikteki karbon bileşenleri konusunda Sauber Mühendislik şirketi ile çalışan Alfa Romeo; bu kapsamda yeni ön tampon, hava aspiratörü, yan etekler, GTA spoyleri ve GTAm hava çıkışı gibi parçaları Sauber’e ürettiriyor. Giulia GTAm’in aerodinamik performansı; manuel olarak ayarlanabilen ön eklenti ve arka spoyler sayesinde, sürücünün tercihlerine uygun olarak her türlü pist veya yol koşuluna uyarlanabiliyor. Rüzgar tünelindeki aerodinamik araştırmalar, sadece eklenti ve spoylerler ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Giulia Quadrifoglio modelinde yapıldığı gibi tamamen gövde altını da kapsıyor. Ayrıca GTA ve GTAm için yol tutuşunu artıran ve böylece yüksek hızlarda daha stabil bir sürüş sağlayan özel bir hava aspiratöründen de yararlanılıyor. Giulia GTAm’de uygulanan yüksek yere basma kuvvetine sahip aerodinamik konfigürasyonun, GTA’nın yere basma kuvvetinden iki kat ve kendi sınıfında standartları belirleyen Giulia Quadrifoglio’dan 3 kat daha etkili olduğu testlerle ortaya koyuldu.

Esin kaynağı 1965 model Giulia GTA!

Yarışçı kimliğiyle dikkat çeken Alfa Romeo Giulia GTA; teknik ve konsept olarak dünyanın dört bir yanındaki yarışlarda zaferler kazanan Giulia Sprint GT’den ve Autodelta tarafından geliştirilen 1965 model Giulia GTA’dan (Gran Turismo Alleggerita) ilham alıyor. Giulia Quadrifoglio’nun bir türevi olan ve sınırlı sayıda yeni Giulia GTA, Alfa Romeo’nun 540 HP güç üreten 2.9 V6 Bi-Turbo motorun daha da geliştirilmiş bir versiyonu ile donatılıyor. GTAm versiyonu ise 2,82 kg/HP’lik şaşırtıcı bir güç-ağırlık oranı sağlayan 100 kg’lık ağırlık azaltma tedbirlerinden yararlanıyor.

Yarış dünyasına Sauber Engineering katkısı!

Alfa Romeo’nun karbon tasarımı ve aerodinami konularında bilgi birikimi ve deneyiminden yararlandığı Sauber Engineering şirketi, 27’si F1 olmak üzere motorsporlarında 50 yıllık bir deneyimle hizmet veriyor. İsviçre menşeili şirketin yine İsviçre’de yer alan tesisi, Avrupa’nın en ileri teknolojiyle donatılan lokasyonları arasında gösteriliyor. “Kendi rüzgar tüneline sahip tek F1 şirketi” unvanını uzun yıllar elinde bulunduran Sauber Engineering ile Alfa Romeo’nun bu işbirliği de; mühendislik, hızlı prototip üretim süreci ve bileşen üretimine kadar birçok avantajı beraberinde getiriyor.