BMW tam elektrikli 5 Serisi ve X1 modelini üretecek

Otomotiv sektöründe elektriğe geçiş süreci hızlı bir biçimde devam ederken, BMW de bu konudaki atılımlarını sürdürüyor. Alman üretici, yeni nesil 5 Serisi ve X1 modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarının geleceğini onayladı.

BMW5 Serisi ve X1 modelleri, tamamen elektrikli versiyonlar dahil 4 farklı motor seçeneğiyle üretilecek. Diğer motor seçenekleri hafif hibrit, benzin ve dizel olacak. Yani bu demek oluyor ki her iki araç da 2022 model 7 Serisi’nin izinden gidecek. Zira lüks sedanın bahsi geçen 4 motor seçeneğiyle üretilecek ilk BMW modeli.

Alman üretici, elektrikli BMW 5 Serisi ve X1 modelleriyle ilgili bir tarih ya da teknik detay paylaşmadı. Fakat BMW’nin söz konusu modellerde kısa süre önce tanıtılan iX3’tekine benzer bir sistem kullanabileceği düşünülüyor. Yeni nesil eDrive teknolojisine sahip olan ve 460 kilometre menzil sunan iX3’te 80 kWh’lık batarya ve arka aks üzerine yerleştirilmiş 282 beygirlik elektrik motoru bulunuyor.

BMW, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını model başına en az yüzde 30 düşürmeyi planlıyor. Bavyeralı marka bu plan kapsamında tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 2023 yılına kadar 25 hibrit model tanıtacak. Şirket önümüzdeki 10 yıl içinde 7 milyondan fazla elektrikli model satmayı ve bunların 3’te 2’sinin tamamen elektrikli araçlar olmasını hedefliyor.

BMW’nin daha kısa vadeli planlarına bakacak olursak, 2021 yılının sonuna gelindiğinde şirketin tamamen elektrikli modellerinin sayısı 5’ten az olmayacak. Yeni bataryalı i3, iX3, i4, iNext ve Mini Cooper SE, grubun önde gelen modelleri olacak.