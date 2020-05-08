Bobin Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Bobin Arızası Neden Olur?

Ateşleme bobini içerisinde yer alan metal iletken kablolar sayesinde saniyeler içerisinde düşük voltajlı gerilim aniden yüksek gerilime dönüştürülmektedir. Akü ve buji, buji kabloları arasında tam koordineli olarak çalışan bobin, zarar görmesi halinde motorun çalışmasını engellemektedir. Bu nedenle araç sahiplerinin bobini tanıması ve hangi durumlarda çalışmayacağını bilmesi gerekmektedir.



Bobin Nedir, Ne İşe Yarar?



Ateşleme bobini, akü ile koordine halinde çalışmaktadır. Aküden motora gönderilen düşük gerilimi yönlendirerek, bujilere aktarmaktadır. Bu gerilim de bujiler yardımıyla yüksek gerilime dönüştürülmekte ve kıvılcım oluşması sağlanmaktadır. Yüksek gerilimin oluşması ile birlikte de ateşleme sistemi aktif olmakta ve araç çalışmaktadır. Kısacası bobin, motorun çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan yüksek gerilimi sağlayan bir parçadır.



Araçlarda Bobin Arızası Neden Olur?



Bobin arızası çoğunlukla LPG’li sistem ile çalışan araçlarda karşılaşılan bir problemdir. Benzinli araçlarda da sorunlar yaşanıyor olsa da, daha çok LPG tesisatından dolayı bobin zarar görebilmektedir.



1. Buji kablolarında kısa devre oluşması

2. Bujilerde ufak çatlaklar olması

3. Bujilerin kullanım ömrünü doldurmuş olması

4. Uygun olması için yan sanayi bobinlerin kullanılması

5. Yakıt ve hava karışımındaki dengesizlikler

6. Yıpranmaya ve kullanım süresine bağlı olan bozulmalar



Bahsi geçen sebeplerin tamamı hem LPG’li hem de benzinli araçlar için geçerlidir. Bu tür sorunların yaşanmaması için araç sahipleri tarafından belirli aralıklarla buji ve buji kabloları kontrol edilmelidir. Eğer araç sahibinin yeterli bilgisi yok ise, filtrelerin değiştirildiği periyodik bakımlarda ateşleme sisteminin de kontrol edilmesi gerekmektedir. Tek başına yüksek maliyetli olmayan bujilerin uzun süre değiştirilmemesi halinde ateşleme bobini de zarar görebilmektedir. Bu da daha büyük masrafların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.