24.07.2020 - 08:55 |
Honda Civic daha sportif!
Honda'nın yenilediği Civic Sedan modelini Milliyet Otomobil Dünyası olarak sizler için test ettik. Honda Civic Sedan’ın özellikleri, Honda Civic Sedan’ın yakıt tüketimine dair bütün bilgiler Honda Civic Sedan test sürüşümüzde.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.