BİST119.0310.00EURO7.940.08USD6.840.04ALTIN414.59-0.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Honda Civic daha sportif!
    ABONE OL
    24.07.2020 - 08:55 |

    Honda Civic daha sportif!

    Honda'nın yenilediği Civic Sedan modelini Milliyet Otomobil Dünyası olarak sizler için test ettik. Honda Civic Sedan’ın özellikleri, Honda Civic Sedan’ın yakıt tüketimine dair bütün bilgiler Honda Civic Sedan test sürüşümüzde.

    Honda Civic daha sportif!
    Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları için en yeni, en güzel seçenekler! 24 Temmuz Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri...

    Cuma mesajları için en yeni, en güzel seçenekler! 24 Temmuz Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz Diyanet İl il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz Diyanet İl il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber