Hyundai Tucson N Line’ın özellikleri neler?

Hyundai’nin birçok pazarda önemli başarılara imza atan modeli Tucson, Style Plus’tan sonra şimdi de yepyeni ve dinamik bir versiyona kavuşuyor. Hyundai’nin motorsporlarında elde ettiği deneyimlerden esinlenerek hazırladığı N Line, dış tasarımda yapılan sportif dokunuşlar haricinde, gövde ve kabin içindeki aksesuar değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.

Tucson N Line ile Hyundai, Türkiye’de sadece 1.6 litrelik CRDI dizel motoru kullanıyor. Hem ekonomi hem de yeterli performans sunabilen 136 beygirlik dizel ünite aynı zamanda 7 ileri DCT şanzımanla ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile dikkat çekiyor. Markanın ilk performans paketli SUV modeli olan Tucson N Line’ın sadece bir başlangıç olduğu, daha sonra birçok modelde benzer sportif öğelere yer verileceği planlanıyor.

N-Line; Türkiye’de mevcut bir donanım seviyesinin gövde kiti olmak yerine, alternatif bir donanım olarak sunuluyor. Ana strateji olarak; N-Line modeli için dengelenmiş bir lansman fiyatı politikası ile üst donanım paketlerinde Elite ve Elite Plus arasında bir alternatif yaratılırken, en üst donanım seviyesi olan Elite Plus modelinin prestiji ve ikinci el değeri de korunuyor.

Elektrikli sürücü koltuğu

Donanım olarak N-Line’a özgü sportif gövde kitinin dışında; Elite modeline ek olarak Full LED ön farlar, LED arka stoplar, akıllı bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu gibi tasarım ve konfor öğelerini de bünyesine katıyor.

Tucson N-Line, güncel versiyondan farklı olarak, dış tasarımdaki petek tarzı ön ızgara, siyah eklentilere sahip ve bumerang şekilli gündüz sürüş farları ile süslenen ön tampon ve 19 inç’lik parlak siyah jantlarla sunuluyor.







Sportif ögeler

Tucson’un geniş iç mekanında sportif öğeler sunuluyor. Ortaları nubuk ve kenarları deri, kırmızı dikişli özel tasarım siyah döşeme ile sunulan Tucson N Line, Hyundai’nin yüksek performanslı ürün yelpazesinden esinleniyor. Kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra perfore deri direksiyon simidi, sportif alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor. N-Line modelinde özel kırmızı renk detayları, perfore delikli deri direksiyon, N-Line vites topuzu ilk etapta dikkat çekiyor. Süet/Deri uygulaması ise sportif imajı pekiştiriyor.

1.6 Litre Dizel 7 ileri DCT şanzımanlı 4x4 çekişli Tucson N-Line, N modellerine özel bir renk olan “Gölge Gri”, Tucson’un renk paletinde de yerini alıyor ve 4 farklı renk ile satışa sunuluyor.