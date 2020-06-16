BİST111.5121.79EURO7.72-0.02USD6.840.27ALTIN379.300.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri O modeli artık üretmeyecek!
    ABONE OL
    16.06.2020 - 16:42 |

    O modeli artık üretmeyecek!

    BMW'nin plug-in hibrit spor otomobil modeli i8'in üretimi sona erdi. Almanya'daki fabrikada son i8 modeli de banttan indi.

    O modeli artık üretmeyecek!

    Alman otomobil üreticisi BMW, nisan ayında sonlandıracağı plug-in hibrit spor otomobil modeli i8'in üretimini Corona virüs nedeniyle ertelemişti.

    Salgın nedeniyle ömrünü birkaç ay daha artıran i8'in üretimi artık tamamen durdu. Almanya'daki Leipzig fabrikası son i8 modelini de üretti.

    Banttan indirilen son otomobil bir i8 Roadster oldu. BMW BLOG'dan gelen bilgilere göre bu model, fabrikadan Portimao Mavisi tonunda çıkan ilk ve tek i8 modeli oldu.

    Yaklaşık 6 senelik macerada 20 bin 500 civarında müşteriye ulaşan BMW i8'in son 18 örneği ise jübileye yaraşır şekilde ekstra donanımlarla süslendi.

    O modeli artık üretmeyecek

    BMW i8 başka arabalarda yaşamaya devam edecek

    Şu anda BMW; doğrudan i8'in yerini alacak bir model planlamıyor, ancak aradan geçen 6 senede elde edilen bilgi birikimi, BMW'nin yeni elektrikli modellerine büyük katkı sağlayabilir.

    2025'e kadar en az 25 elektrik destekli model sunmayı planlayan marka, bu kafilenin 12'sinin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.

    Alman üreticinin elektrikli geleceğinde içten yanmalı motor taşımayan ilk yeni modeller iX3 ve iNext olacak.

     

     

      Köye düşen yıldırımı böyle kaydettiSivas’ın Güney köyünde yaşayan 11 yaşındaki küçük kız, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika! Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

      Son dakika! Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

      İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

      İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

      Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu

      Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu

      Sıradaki Haber