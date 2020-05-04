Süspansiyon Nedir? Araçlarda Bulunan Süspansiyon Ne İşe Yarar?

Süspansiyon; çok sayıda yay, amortisör, askı sistemi, denge çubukları, salıncak kolları ve rotillerden oluşan bir sistemi kapsamaktadır. Bu sistem, konforlu sürüşün yanı sıra göz ardı edilemeyecek bazı görevleri de yerine getirmektedir.

Süspansiyon Sistemi Nedir?

Süspansiyon, araçlarda tekerlek ile yol arasındaki temasın sürekli olmasını sağlayan teknik bir sistemdir. Fren yapıldığında doğru reaksiyonu almak ve direksiyon hareketi ile yön değiştirmek için bu süspansiyonlardan yararlanılmaktadır. Kullanım alanları incelendiğinde süspansiyonun sürücü için hayati bir önem taşıdığı anlaşılabilmektedir.

Aracın ön aksamında yer alan süspansiyonun çoğu zaman arka aksamdaki ile aynı olduğu görülmektedir. Ancak ön ve arka süspansiyonun farklı tasarlandığı örneklerle karşılaşmak da mümkün olmaktadır.

Araçlarda Bulunan Süspansiyonun Görevleri Nelerdir?

Araçlarda bulunan süspansiyonun başlıca üç görevi bulunmaktadır. Bunlar yol tutuş seviyesini artırmak, yol bozukluğundan kaynaklanan hissiyatı düşürmek ve virajlarda araca dönme kabiliyeti kazandırmaktır.

Sürüş esnasında aracın yol tutuşu doğrudan süspansiyon ile sağlanmaktadır. Yolda bulunan tümsek, çukur vb. hasarlar; araç kasası buralardan geçerken süspansiyon tarafından sabit tutulduğu için hissedilmemektedir. Böylece de hem yol tutuşu hem de sürüş kalitesi artırılmaktadır.

Virajlardan dönerken, yoldaki eğime rağmen iç tekerler daha az baskı hisseder. Bu bağlamda iç tekerlerin yol tutuşu ile doğru orantılı olarak viraj daha sorunsuz geçilir. Bu sorunsuz dönüşü desteklemek de süspansiyonun görevleri arasındadır. Süspansiyon sayesinde tekerlerin yola tutunma eğilimi artar ve buralarda daha az yük hissedilir.