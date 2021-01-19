Jenga Nedir, Nasıl Oynanır? Jenga Oyunu Kuralları Nelerdir?

Jenga, tahta blokların üst üste dizilmesi ile oluşan ve sonrasında karşılıklı iki oyuncunun üst üste dizili olan bloklardan sırayla tahtaları çekmesi ile devam eden bir oyundur Ancak bu eğlenceli oyununda bir takım kuralları bulunmaktadır. Üstelik jenga kuralları zorlayıcı kurallar değildir.



Jenga Nedir, Nasıl Oynanır?



Jenga, konsantrasyon ve denge oyunları arasında en sevilen ve tercih edilen oyunlar arasında yer almaktadır. Eşit parçalardan oluşan tahta blokların üst üste dizilmesi ile oluşturulan bir kule ile oynanır Jenga oynarken asıl önemli olan doğru bloğun çekilmesi ve kulenin devrilmeden dengede kalmasını sağlamaktır. Jenga oynarken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da oyunun sadece tek bir el kullanılarak oynanmasıdır.



Jenga, belirli bir kurala göre dizilen tahta blokların karşılıklı oyuncular tarafından dizilen yapıyı bozmadan tahtaları çekerek en fazla parçayı çekmeyi ve kuleyi devirmemeyi hedefleyen bir oyundur. Taraflardan birisi tahta blokları çekerken yıkılmasına sebep olur ise oyun daha fazla devam etmez ve son bulur. Aynı zamanda jenga oynarken yıkılmasına sebep olan kişi de oyunu kaybetmiş sayılır.



Jenga Oyunu Kuralları Nelerdir?



Jenga oynarken de tüm oyunlarda olduğu gibi bazı kurallar bulunmaktadır. Jenga oynamak için 54 tane tahta blok bulunması gerekir. Eksik olduğu takdirde kuleyi tam bir şekilde oluşturamayabilirsiniz.

Eğer tüm tahta bloklarınız mevcut ise düz ve sert bir zemin üzerine kulenizi oluşturmak için tahta blokları dizmeye başlayabilirsiniz. Ancak elbette tahta kulelerin dizilişinde de bir kural bulunmaktadır. Tahtalar üçer üçer olacak şekilde dizilmelidir. 3 sıra yan yana enlemesine, sonra sırasıyla üstüne gelecek olan 3 sıra diklemesine dizilecektir. Hiç bir blok kalmayana kadar üst üste dizilir.



Jenga oyununda herkes kendisine sıra geldiğinde bir tahta bloğu çeker ve sonrasında kulenin en üst katına dizerek tekrar yerleştirir. Sonrasında ise sıra diğer kişiye geçer. Önemli olan tahta blokları çekerken bir taraftan da kuleyi devirmemektir. Bir diğer önemli kural ise oyun esnasında oyuncu elini değdiği tahta bloğu çekmek zorundadır. Elini değdikten sonra çekemeyeceğini anlayınca tekrar vazgeçme gibi bir hakkı bulunmamaktadır.