Pubg Rütbeleri Nelerdir? Pubg Oyununda Rank Sistemi Nasıldır?

PUBG rütbelerinin her birinin sıralaması farklı olup, ilk 6 rütbe puanlamaya göre sıralanmaktadır. Ayrıca oyuncunun PUBG Mobile kademe koruması varsa rütbe puanı kaybetse dahi şu an ki rütbesinden düşme gibi bir durum söz konusu olmaz.

PUBG Rütbeleri Nelerdir?

Oyun içerisinde ne kadar yüksek rütbeye ulaşmak oyuncunun hediyeler kazanmasını ve dünya sıralamasına girmesini sağlar. PUBG rütbeler şu şekilde sıralanır;

Bronz: 1200 – 1699

Gümüş: 1200 – 1699

Altın: 2200 – 2699

Platin: 2700 – 3199

Elmas: 3200 – 3699

AS: sunucu sıralaması göre belli olmaktadır.

Fatih: sunucu sıralaması göre belli olmaktadır.

PUBG Oyununda Rank Sistemi Nasıldır?

PUBG oyununun rank sisteminde 8 derece bulunmaktadır. Sistemin son aşamasında ise 100 kişi bulunur. Bu klasa girebilmek için çok çalışmak ve oyun içerisinde geçirilen zamanın fazla olması gerekmektedir. Yine oyunda Solo, Duo ve Squad için ayrı sıralamalar bulunmaktadır. Diğer yandan hird Person Perspective ve First Person Perspective için de farklı sıralamalar yapılmaktadır.

Solo, Duo ya da Squad sıralamalarında 10 karşılaşma tamamladıktan sonra 1-2000 arasında bir puana sahip olunmaktadır. Bu puanlamaya göre rütbe belirlenir. Daha sonra oynayışa ya da galibiyetin sonucuna göre Rank düşebilir ya da artabilir.