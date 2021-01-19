Tabu Nasıl Oynanır? Tabu Oyunu Kuralları Nelerdir?

Tabu oyunu vaktinizi eğlenerek ve dolu dolu geçirmeniz için ideal bir oyundur. Kendine özel kuralları olduğu için bu kuralları mutlaka bilmelisiniz. Tabu nasıl oynanır ve kuralları nelerdir? Bu sayede tabu hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılara ulaşmış olacaksınız. Tabu oynamak isteyenler bu kurallar eşliğinde oyuna hemen başlayabilir.



Tabu Oyunu Nasıl Oynanır?

● Tabu oyunun oynamak için öncelikle iki takıma ayrılmanız gerekmektedir. İki takıma ayrıldıktan sonra oyuna geçebilirsiniz. Oyunda rakip takımın oyuncularını gözlemlemek oldukça önemlidir. Ardından tabu oyun kartları karıştırılır. Bir deste kartın ayrılması ile oyunun hazırlık aşamasını tamamlamış olursunuz.

● Oyunun amacı ise kartta yazan kelimeyi takım arkadaşınıza anlatmaktır. Bunun kartta yazan kelime için yasaklı olan kelimeler vardır. Bu kelimeleri söylemeden anlatmanız gerekeni takım arkadaşınıza anlatmanız gerekmektedir. Eğer yasaklı kelimelerden birisini kullanırsanız kaybetmiş sayılırsınız.

● Kelimeyi anlatan kişinin başında karşı takımdan bir oyuncu bulunur ve yasaklı kelime söylenirse düdük çalar. Ayrıca bir kişide belirtilen süreyi kontrol etmelidir. Bu süre zarfında anlatım olmalıdır. Süre bittiği zaman eğer anlatılan kelime bilinmemişse o takım kelimeyi bilmemiş sayılır.

Tabu Oyunu Kuralları Nelerdir?



Tabu oyununun kurallar gayet açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmiştir. Bu kurallar oyun sırasında mutlaka uymanız gerekmektedir.

● Kartın üzerinde yazan kelimenin içinde yer alan heceler kesinlikle anlatılmaz. Örneğin soru kelimesi ‘bilgisayar’ ise bilgi veya sayar diyemezsiniz.

● Birleşik yazılan kelimeleri bölerek anlatamazsınız.

● Tabu kelimelerini sadece anlattığınız takım arkadaşlarınız söyleyebilir. Anlatıcı hiçbir şekilde bu kelimeleri söyleyemez.

● Kartta yazılan kelimeler türetilecek şekildeyse dikkatli bir şekilde anlatmalısınız. Örneğin tabu kelimesinde ‘yiyecek’ varsa yemek dememeniz gerekmektedir.

● İşaret dili kullanarak anlatım yapılamaz. Örneğin zıplamakla alakalı bir kelime varsa zıplama hareketi yapılamaz.

● Seslerle alakalı efekt yapmak yasaktır.

● Anlatılan kelimeyi kısaltarak söyleyemezsiniz. Örneğin ‘doktor’ kelimesi için dr. diyemezsiniz.

● Herhangi bir kelimeyi İngilizce olarak söylemeniz yasaktır. Örneğin tabu kelimelerinde ‘Aşk Oyunu’ filmi çıkmışsa bunu ‘For Love of the Game’ şeklinde söyleyemezsiniz.

● Bir kelimeyi anlatmak için marka isimleri veremezsiniz. Örneğin ‘araba’ kelimesini anlatmak için bir araba markası söylemeniz yasaktır.