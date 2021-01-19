Tenis Nasıl Oynanır Ve Başlıca Kuralları Nelerdir?

Tenis sporu oldukça hareketli olan ve enerji harcanan bir spordur. Raketle oynandığı için kol kaslarını geliştiren ve vücudu Dinç tutan bir spordur. Tenis ile alakalı birçok müsabaka ve özel turnuvalar yapılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde tenis oynayan geniş bir kitle bulunmaktadır.



Tenis Nasıl Oynanır?



Tenis oyunu son derece keyifli olan ve ister kapalı alanda isterseniz de açık alanda oynanan bir spordur. Yaygın olan hali ise açık tenis kortlarıdır.



- Tenis karşılıklı olarak iki kişi veya ikişer kişiden oluşan takımlarla oynanır.



- Tenis oynanan alan düz bir zemin olmalıdır. Tenis kortları olarak adlandırılan alanlar tenis oynamak için idealdir.



- Oyuncuların ellerinde olan raket ile oynanan bu sporda amaç tenis topunu karşı tarafa geçirmektir. Eğer karşı taraf atılan topu karşılayamazsa topu atan taraf sayı kazanmış olur.



- Yapılan müsabakalar üç veya beş set şeklinde oynanmaktadır.



- Bir sete ulaşmak için 6 sayı almak gereklidir. Eğer set 5-5 sonuçlanırsa karşılaşma uzatmaya gider ve uzatma sonucunda kazanan kişi belirlenir.



- Maçın başında 0-0 ile başlayan skor sayı alana 15 puan eklenerek devam eder. İlk sayı 15, ikinci sayı 30 ve üçüncü sayı ise 40 puan olarak belirlenir. 40-40 eşitlik olursa ekstra sayı avantajı oluşur ve avantajı yakalayan seti alır.



Tenisin Başlıca Kuralları Nelerdir?

● Tenis maçı servis atışı yapılarak başlar. Bu ilk vuruş ardından müsabaka başlamış olur.

● Servisi kullanan oyuncu topu çapraz noktaya atarak sayı elde etmeye çalışır.

● Servis kullanan kişinin attığı topa rakip oyuncu karşılık veremezse sayı servis kullanan oyuncunun olur.

● Servis kullanan kişinin topa tek hamle yapma hakkı vardır. Eğer kullanılan top fileye takılırsa Let diye adlandırılır. Bu durumda servis kullanan kişi atışı tekrarlar.

● Tekrar servis kullanan oyuncu topu yeniden fileye takarsa ya da dışarı atarsa sayı karşı tarafa geçer.

● Rakip servis atışını karşılarsa eğer iki rakip sayı almak için mücadele eder. Taraflardan biri sayı alana kadar mücadele sürer.

● Sayı kazanmak için atılan top rakip sahada iki kere sekmelidir veya rakip oyuncu topu dışarı atmalıdır.

● Sayı kazanmak için raketle topa süratli şekilde vurmak gereklidir.