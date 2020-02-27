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27.02.2020 - 16:00 |

Baskı gören kadınların hikayesi: “Uyandığımda Sesim Yoktu”

Dünyanın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan ve baskı gören kadınların hikayesini konu alan “Uyandığımda Sesim Yoktu” oyunu, Tamer Levent rejisiyle Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Baskı gören kadınların hikayesi: “Uyandığımda Sesim Yoktu”

Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan “Mouthpiece” oyunu, “Uyandığımda Sesim Yoktu” adıyla 6 Şubat Perşembe günü saat 20:30’da Koma Sahnesi’nde düzenlenecek prömiyerle ilk kez Türkiyeli tiyatroseverlerle buluşacak.

Çağdaş ve fiziksel tiyatronun yeni yazılmış en iyi örneklerinden olan oyun, farkındalık sahibi Kanadalı bir kadının tepkisinin, Türkiye kadınından farklı olmadığının da kanıtı.

Yapımcılığını Bu Yapım’ın üstlendiği ve usta yönetmen Tamer Levent rejisiyle seyircinin karşısına çıkacak olan oyun, Burcu Görek ve Dilşad Çelebi’nin performanslarıyla hayat buluyor. “Uyandığımda Sesim Yoktu”, modern kadının kafasındaki iç çatışmayı, ikircikli halini, fiziksel, grotesk, epik, dramatik tiyatro yaklaşımlarıyla ve akapella yardımıyla çağdaş bir anlatıma kavuşturuyor.

Bir sabah uyandığında annesinin öldüğünü öğrenen Cassandra, annesi için hazırlaması gereken anma konuşması üzerinden içine düştüğü yalnızlıkla birlikte kadına yönelik her türlü baskı ve şiddeti sorgulamaya ve özeleştiri yapmaya başlar. Bastırılmış kişiliğinin yarattığı başkaldırıyla, erkeklerde normal görülen davranışların kadınlarda anormal görülebileceği tepkisini de gösteren oyun; açık bir şekilde baskı gören, örtülü bir baskının içinde kendini bulan, yaşadığı birçok korku ve toplumun ona dayattıklarından dolayı kendini ifade edemeyen, sesleri kısılmış, hırpalanmış, hatta canice öldürülmüş kadınların hakları için yazılmış bir başkaldırı oyunu.

 

 

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