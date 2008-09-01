BÄ°ST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz

    Ramazan

    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerRamazan Haberleri Aâ€™jiaâ€™da iftar vakti
    ABONE OL
    01.09.2008 - 13:32 |

    Aâ€™jiaâ€™da iftar vakti

    KanlÄ±caâ€™ da bulunan tarihi Ahmet Rasim PaÅŸa YalÄ±sÄ±â€™nda 16 odalÄ± butik otel ve restoran olarak hizmet veren Aâ€™jia, Ramazan ayÄ± boyunca misafirlerini yine Ã¶zel bir atmosferde aÄŸÄ±rlayacak.

    Aâ€™jiaâ€™da iftar vakti

    Aâ€™jia, konuklarÄ±nÄ± Ramazan ayÄ± boyunca iftarda muhteÅŸem boÄŸaz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde, Ã¶dÃ¼llÃ¼ mutfak ÅŸefi ve ekibinin Ã¶zel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k bÃ¼fe menÃ¼, zengin iftariyelikler, sÄ±cak, soÄŸuk ve tatlÄ± bÃ¼fesi, ev yapÄ±mÄ± gÃ¶zleme kÃ¶ÅŸesi, canlÄ± ney ve kudÃ¼m mÃ¼ziÄŸi ile aÄŸÄ±rlÄ±yor. KiÅŸi baÅŸÄ± 85 YTL olarak belirlenen Ramazan Ã¶zel aÃ§Ä±k bÃ¼fesinde limitsiz meyve sularÄ±, meÅŸrubatlar, TÃ¼rk kahvesi, Ã§ay, limonata ve Aâ€™jia Åžerbeti ikram ediliyor. AÃ§Ä±k bÃ¼fe olarak sunulan menÃ¼ 0-6 yaÅŸ konuklara Ã¼cretsiz, 6-12 yaÅŸ arasÄ± konuklara 45 YTLâ€™ye sunuluyor. Gruplara Ã¶zel olarak, farklÄ± damak zevklerine hitap eden 5 Ã§eÅŸit, zengin iÃ§erikte Ã¶zel iftar mÃ¶nÃ¼sÃ¼nÃ¼n fiyatlarÄ± 83-95 YTL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

    Ãœcretsiz tekne servisi
    KonuklarÄ±n, ramazan iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan lezzetleri, BoÄŸazâ€™Ä±n bÃ¼yÃ¼leyici manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde tadabilecekleri Aâ€™jiaâ€™ya, rahat ulaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in Ramazan ayÄ± boyunca Emirgan AtlÄ± KÃ¶ÅŸk Ã¶nÃ¼nden Ã¼cretsiz tekne servisi dÃ¼zenlenecek. YaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klarla dolu tarihi bir yalÄ±da, modern dekorasyonu ile etkileyici bir sentez sunan Aâ€™jia, Ramazan ayÄ±nda da, muhteÅŸem tatlarla bezenmiÅŸ iftar sofrasÄ± ve keyifli bir sohbet iÃ§in konuklarÄ±nÄ± bekliyor.

    Ahmet Rasim PaÅŸa YalÄ±sÄ±, Ã‡ubuklu Cad.
    No.27Â  KanlÄ±caÂ  Ä°stanbul
    T.+90 216 413 93 00 pbxÂ Â Â

    Okulunu özleyen küçük DoÄŸan Ahmet'in gözyaÅŸlarÄ±KahramanmaraÅŸâ€™ta corona virüs salgÄ±nÄ± nedeniyle okulunu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± özleyen ilkokul 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi DoÄŸan Ahmet Åžahan, gözyaÅŸÄ± döküp virüs belasÄ±ndan kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Åžehirler arasÄ± yollar ne zaman açÄ±lacak? Seyahat yasaÄŸÄ± ne zaman bitiyor?

    Åžehirler arasÄ± yollar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Seyahat yasaÄŸÄ± ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! Ä°lk onay çÄ±ktÄ± ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! Ä°lk onay Ã§Ä±ktÄ± ve belli oldu...

    'ÇatÄ±da bile rahat bÄ±rakmÄ±yorlar'

    'Ã‡atÄ±da bile rahat bÄ±rakmÄ±yorlar'

    Her ÅŸey 10 dakika içinde oldu! 4 kiÅŸi motosiklet çaldÄ±

    Her ÅŸey 10 dakika iÃ§inde oldu! 4 kiÅŸi motosiklet Ã§aldÄ±

    SÄ±radaki Haber