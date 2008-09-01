Aâ€™jiaâ€™da iftar vakti

Aâ€™jia, konuklarÄ±nÄ± Ramazan ayÄ± boyunca iftarda muhteÅŸem boÄŸaz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde, Ã¶dÃ¼llÃ¼ mutfak ÅŸefi ve ekibinin Ã¶zel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k bÃ¼fe menÃ¼, zengin iftariyelikler, sÄ±cak, soÄŸuk ve tatlÄ± bÃ¼fesi, ev yapÄ±mÄ± gÃ¶zleme kÃ¶ÅŸesi, canlÄ± ney ve kudÃ¼m mÃ¼ziÄŸi ile aÄŸÄ±rlÄ±yor. KiÅŸi baÅŸÄ± 85 YTL olarak belirlenen Ramazan Ã¶zel aÃ§Ä±k bÃ¼fesinde limitsiz meyve sularÄ±, meÅŸrubatlar, TÃ¼rk kahvesi, Ã§ay, limonata ve Aâ€™jia Åžerbeti ikram ediliyor. AÃ§Ä±k bÃ¼fe olarak sunulan menÃ¼ 0-6 yaÅŸ konuklara Ã¼cretsiz, 6-12 yaÅŸ arasÄ± konuklara 45 YTLâ€™ye sunuluyor. Gruplara Ã¶zel olarak, farklÄ± damak zevklerine hitap eden 5 Ã§eÅŸit, zengin iÃ§erikte Ã¶zel iftar mÃ¶nÃ¼sÃ¼nÃ¼n fiyatlarÄ± 83-95 YTL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

Ãœcretsiz tekne servisi

KonuklarÄ±n, ramazan iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan lezzetleri, BoÄŸazâ€™Ä±n bÃ¼yÃ¼leyici manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde tadabilecekleri Aâ€™jiaâ€™ya, rahat ulaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in Ramazan ayÄ± boyunca Emirgan AtlÄ± KÃ¶ÅŸk Ã¶nÃ¼nden Ã¼cretsiz tekne servisi dÃ¼zenlenecek. YaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klarla dolu tarihi bir yalÄ±da, modern dekorasyonu ile etkileyici bir sentez sunan Aâ€™jia, Ramazan ayÄ±nda da, muhteÅŸem tatlarla bezenmiÅŸ iftar sofrasÄ± ve keyifli bir sohbet iÃ§in konuklarÄ±nÄ± bekliyor.



Ahmet Rasim PaÅŸa YalÄ±sÄ±, Ã‡ubuklu Cad.

No.27Â KanlÄ±caÂ Ä°stanbul

T.+90 216 413 93 00 pbxÂ Â Â