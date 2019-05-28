Avcı Böreği nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

Malzemeler;

2 adet yufka

5 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı su

İç Harcı için;

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

200 gr kıyma

¼ su bardağı ince bulgur

1 avuç ceviz

¼ bağ maydanoz

Tuz

Karabiber

Panelemek için;

2 adet yumurta

Galeta unu

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Hazırlanışı;

İç harç için;

Soğanlarınızı küçük yemeklik doğrayın. Tavanızı ocağa alın ve ısınması için altını açın. Isınan tavanıza zeytinyağını ilave edin ve ardından soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Hafif kendini bırakan soğanlara kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. Kıymayı tuz ve karabiber ile tatlandırın. Bu arada ince bulgurun üzerine üstünü hafif geçecek kadar kaynamış su ekleyin ve şişmeye bırakın. Şişen ince bulgurları tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin. Maydanozları ince ince kıyın, tamamen pişen iç harca ekleyin, bir tur daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve ince kıyım cevizleri ekleyip karıştırın.

Börek için;

Yufkanızın birini tezgahınıza açın, üzerine sıvı yağ ve sudan hazırladığınız sıvı karışımı sürün, ikinci yufkayı üzerine kapatın. Yufkanızı 6 eşit parçaya bölüp üçgenler oluşturun. Yufkanızın içerisine hazırladığınız sıvı harçtan biraz sürün, iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Uç kısmını sıvı karışım ile yapıştırıp önce yumurta sonra galeta ununa bulayıp derin yağda kızartıp servis edin.