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    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Avcı Böreği nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı
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    28.05.2019 - 13:48 |

    Avcı Böreği nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

    Arda'nın Ramazan Mutfağı birbirinden lezzetli tarifler vermeye devam ediyor. Ramazan sofralarını canlandıracak güzel bir tarif... Avcı Böreği. Peki, Avcı Böreği nasıl yapılır? İşte Avcı Böreği'nin püf noktaları...

    Avcı Böreği nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

    Malzemeler;

    2 adet yufka
    5 yemek kaşığı sıvı yağ
    4 yemek kaşığı su

    İç Harcı için;

    6 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 adet kuru soğan
    200 gr kıyma
    ¼ su bardağı ince bulgur
    1 avuç ceviz
    ¼ bağ maydanoz
    Tuz
    Karabiber

    Panelemek için;

    2 adet yumurta
    Galeta unu

    Kızartmak için;

    Ayçiçek yağı

    Hazırlanışı;

    İç harç için;

    Soğanlarınızı küçük yemeklik doğrayın. Tavanızı ocağa alın ve ısınması için altını açın. Isınan tavanıza zeytinyağını ilave edin ve ardından soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Hafif kendini bırakan soğanlara kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. Kıymayı tuz ve karabiber ile tatlandırın. Bu arada ince bulgurun üzerine üstünü hafif geçecek kadar kaynamış su ekleyin ve şişmeye bırakın. Şişen ince bulgurları tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin. Maydanozları ince ince kıyın, tamamen pişen iç harca ekleyin, bir tur daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve ince kıyım cevizleri ekleyip karıştırın.

    Börek için;

    Yufkanızın birini tezgahınıza açın, üzerine sıvı yağ ve sudan hazırladığınız sıvı karışımı sürün, ikinci yufkayı üzerine kapatın. Yufkanızı 6 eşit parçaya bölüp üçgenler oluşturun. Yufkanızın içerisine hazırladığınız sıvı harçtan biraz sürün, iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Uç kısmını sıvı karışım ile yapıştırıp önce yumurta sonra galeta ununa bulayıp derin yağda kızartıp servis edin.

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