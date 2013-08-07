Bayramda çocukların aşırı şeker tüketimine dikkat

Doçent Doktor Özlem Bekem Soylu Ramazan Bayramı'nda çocukların çok fazla şeker, çikolata ve tatlı tüketmesinin sağlık sorunlarına neden olacağını belirtti.



Doçent Doktor Özlem Bekem Soylu, Ramazan Bayramı'nda çocukların çok fazla şeker, çikolata ve tatlı tüketmesinin özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirterek anne ve babaları uyardı.İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Doçent Doktor Özlem Bekem Soylu, bayramda çocukların aşırı şeker, çikolata ve tatlı tüketmesinin sağlığı olumsuz etkileyebileceğini ve bir çok hastalıkları beraberinde getireceğinin altını çizdi. Doç.Dr. Soylu, yaptığı açıklamada, "çocukların tatlı şeyleri severek yemeleri en büyük zevkleri ve elbette hakları, fakat beslenmelerini etkilemeyecek şekilde belirli limitte tüketmelerini öneriyoruz. Aşırı şekerli, çikolatalı abur cubur diye adlandırdığımız gıdaların tüketimi, başta ağız ve diş sağlığı olmak üzere gastrik, reflü gibi mide şikayetlerinin de ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun yanında bulantı, kusma, mide ağrısı, yanması ya da ekşimesi gibi şikayetler kendini gösterebilir. Çocukların sağlıklı bir bayram geçirmesi için şeker ve çikolata tüketimlerine sınırlama getirmeleri gerekir" dedi.Normal zamanlarda çocuklara abur cubur şeker, çikolata ve bisküvi tarzı gıdaları çok tüketmemelerini önerdiklerini anlatan Doç.Dr. Soylu, şöyle konuştu: "hem getirdiği şeker yükünün diş ve ağız sağlığına olan etkileri hem de tokluk yaparak besleyici gıdaların alınmasını engellediğinden dolayı çocuklara bu tür gıdaları önermiyoruz. Çocukların kolay kolay vazgeçemediği ürünler olduğu için beslenmelerini etkilemeyecek şekilde belirli sıklıkta ve belirli miktarlarda tüketmesini istiyoruz. Bir diğer faktör gıdaların taze olması ve besin güvenliği çok önemli. Özellikle sıcakta beklemiş ürünlerde bakteri üreyebilir, bu da enfeksiyon ve ishale yol açabilir. Bunun için belirli yerlerden ve marka olmuş çikolata ya da şekerler tercih edilmesi gerekir."



Şeker, çikolata ve tatlılar çok fazla tüketildiğinde uzun vadede beslenme, büyüme ve gelişme üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Soylu, şunları söyledi: "bu tür şekerli gıdaların bol sıvı alınarak tüketilmesinde yarar var. Çok yenildiği zaman en başta diş sağlığı etkilenecektir diğer taraftan çok fazla tüketmekten dolayı başka gıdaları almadıkları için boy ve kiloda geri kalma ve gelişememe ve gelişememeye bağlı enfeksiyonlara yatkınlık ve hastalıklara yatkınlıkları gibi olumsuz etkileri olabilir. Ayrıca, çok şekerli yiyecekler tüketmek vücuttaki insülin dengesini bozması ve obeziteye yatkınlık gibi etkileri bulunmakta. Son olarak özellikle bayram ziyaretlerinde yemek ve tatlı konusunda ısrarcı olunmaması sağlık açısından önem arz etmektedir."