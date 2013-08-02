Bayramda mideye çok yüklenmeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Esensoy, geleneksel yemeklerden uzaklaşmadan sağlıklı sofralar hazırlamayı tavsiye etti. Bayramda ikram edilen şeker, çikolata, baklava ve mide asidini artıran yağlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini anlatan Esensoy, bayramın ilk günü az yağlı peynir, domates, salatalık, tam tahıllı ekmek, süt ve meyve gibi hafif besinler ile güne başlanmasının uygun olacağını söyledi. Şekerleme ve tatlı gibi enerji içeriği yoğun besinlerden uzak durulmasını isteyen Esensoy, “Sofralarımızdan kızartmaları kaldırın. Kızartmalar yerine fırınlanmış sebzeler kullanın. Örneğin karnıyarığın patlıcanını kızartmak yerine fırınlanmış pişirin. Et grubu gibi sindirimi zor besinleri sindirimin daha kolay olduğu öğle saatlerinde tüketmeye çalışın. Kavurma yerine ızgara, haşlama veya fırınlanmış ürünleri tercih edin. Sofranızda mevcut besinlerden azar azar almaya özen gösterin. Porsiyon kontrolü sağlayın. Adı gibi şeker bu bayramı kendimize zehir etmemek adına mümkün olduğunca hafif tatlıları tercih etmeye özen gösterin” dedi.Ramazan bayramında mutlaka bol bol su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Esensoy, şöyle devam etti:



“Ne kadar uğraşsak da rutin beslenmenin dışına çıkabileceğimizden hareketi eksik etmeyin. Yakın yerlerdeki ziyaretlerinize mümkünse yürüyerek gitmeye özen gösterin. Bayramın sıcak yaz günlerine denk gelmesi nedeni ile gittiğiniz yerlerde meşrubat, çay, kahve tüketiminin yanında mutlaka yeterli su tüketimine özen gösterin. Günde en az 10 bardak su içmeyi unutmayın. Gün içinde az miktarda fakat sık sık beslenmeye özen gösterin. Öğünlerinizde salata ve yoğurt gibi hafif besinlere de yer verin.”