Bayramda sağlığınızı bozmayın

Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Özel Aydın Medline Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Raziye Uyguç, Ramazan süresince tutulan oruçtan sonra insan psikolojisinin daha fazla yemek yeme eğilimi gösterdiğine işaret ederek, “Şeker bayramında birden bire aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Ramazanda bir ay dinlenmeye çekilen mide, bayramla birlikte ağır tatlılar ve hamur işi yiyeceklerle yorulmamalı, bu tür yiyeceklerin fazla tüketilmesi halinde, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara zemin hazırladığı unutulmamalıdır” dedi.Bayramda ve sonraki günlerde aşırı yemek yeme ile birlikte bazı problemlerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz hale geldiğine değinen Uyguç, “Bunların en önemlisi hazımsızlık ve mide problemleridir. Bu tür problemleri önlemek için az az sık sık beslenilmelidir. Hafif bir kahvaltı ile öğüne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Ramazan aylarında su tüketiminin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen su kaybının yerine konulabilmesi için su ve sulu gıdaların tüketimine önem verilmelidir. Ramazan bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Bayramda çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden uzak kalıp bu tür hem kalorisi hem de glisemik indeksi yüksek olan besinlerden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı arttırılmalı öğünlere ayran, komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir” diye konuştu.



Ramazandan sonra öğün sayısının yeniden üçe çıktığını ve beslenme zamanlarının geceden gündüze dönmekte olduğuna işaret eden Uyguç, şu uyarılarda bulundu: “Bayram süresince aşırı yemenin, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları fazla tüketmenin hazımsızlık, mide bulantısı, bağırsak sistemi rahatsızlıkları, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri yükselmesi gibi ciddi hastalık problemlerine, kilo alımına yol açabilinir. Bu nedenle bayram günü beslenmeye çok dikkat edilmesi gerekmektedir”