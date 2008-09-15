Cevizli kayısı dolması tarifi!'
Ramazan ayına en çok tatlı yakışır mı diyorsunu. Cevizli Kayısı Dolması, iftar sofranıza yakışır lezette bir tatlı.
Malzeme listesi
• 18-20 adet kuru kayısı
• 1 su bardağı dövülmüş ceviz
• 1 su bardağı tozşeker
• 1 çay kaşığı toz tarçın
• 2 su bardağı su
• Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı
Yapılışı
• Kuru kayısıları sıcak suyun içinde 15-20 dakika kadar bekletin. Suyunu süzdükten sonra kayısıların içlerini bıçakla ortadan kesin ama tamamen ayırmayın. Yani kayısılar cep gibi şekil alsın.
• Ceviz, tozşeker ve tarçını derin bir kasede karıştırıp kayısıların içlerine ikişer çay kaşığı bu karışımdan koyun ve üzerlerine bastırın.
• Kayısıları bir fırın tepsisine yerleştirip kenarından 2 su bardağı su aktarın. Üzerini alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.
• Fırından çıkarıp üzerindeki folyoyu alın. Henüz sıcakken üzerine zeytinyağı gezdirip soğumasını bekledikten sonra servise sunun. İsterseniz kaymakla birlikte ikram edebilir ya da üzerine tekrar ceviz serpiştirebilirsiniz.
Not: İsterseniz bu tatlıyı kuru incirle de yapabilirsiniz.