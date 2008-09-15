BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Tatlıları Haberleri Cevizli kayısı dolması tarifi!'
    ABONE OL
    15.09.2008 - 15:25 |

    Cevizli kayısı dolması tarifi!'

    Ramazan ayına en çok tatlı yakışır mı diyorsunu. Cevizli Kayısı Dolması, iftar sofranıza yakışır lezette bir tatlı.

    Cevizli kayısı dolması tarifi!'

    Malzeme listesi

    • 18-20 adet kuru kayısı
    • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
    • 1 su bardağı tozşeker
    • 1 çay kaşığı toz tarçın
    • 2 su bardağı su
    • Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

    Yapılışı

    • Kuru kayısıları sıcak suyun içinde 15-20 dakika kadar bekletin. Suyunu süzdükten sonra kayısıların içlerini bıçakla ortadan kesin ama tamamen ayırmayın. Yani kayısılar cep gibi şekil alsın.
    • Ceviz, tozşeker ve tarçını derin bir kasede karıştırıp kayısıların içlerine ikişer çay kaşığı bu karışımdan koyun ve üzerlerine bastırın.
    • Kayısıları bir fırın tepsisine yerleştirip kenarından 2 su bardağı su aktarın. Üzerini alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.
    • Fırından çıkarıp üzerindeki folyoyu alın. Henüz sıcakken üzerine zeytinyağı gezdirip soğumasını bekledikten sonra servise sunun. İsterseniz kaymakla birlikte ikram edebilir ya da üzerine tekrar ceviz serpiştirebilirsiniz.
    Not: İsterseniz bu tatlıyı kuru incirle de yapabilirsiniz.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber