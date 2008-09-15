Cevizli kayısı dolması tarifi!'

Malzeme listesi

• 18-20 adet kuru kayısı

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz

• 1 su bardağı tozşeker

• 1 çay kaşığı toz tarçın

• 2 su bardağı su

• Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

Yapılışı

• Kuru kayısıları sıcak suyun içinde 15-20 dakika kadar bekletin. Suyunu süzdükten sonra kayısıların içlerini bıçakla ortadan kesin ama tamamen ayırmayın. Yani kayısılar cep gibi şekil alsın.

• Ceviz, tozşeker ve tarçını derin bir kasede karıştırıp kayısıların içlerine ikişer çay kaşığı bu karışımdan koyun ve üzerlerine bastırın.

• Kayısıları bir fırın tepsisine yerleştirip kenarından 2 su bardağı su aktarın. Üzerini alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

• Fırından çıkarıp üzerindeki folyoyu alın. Henüz sıcakken üzerine zeytinyağı gezdirip soğumasını bekledikten sonra servise sunun. İsterseniz kaymakla birlikte ikram edebilir ya da üzerine tekrar ceviz serpiştirebilirsiniz.

Not: İsterseniz bu tatlıyı kuru incirle de yapabilirsiniz.